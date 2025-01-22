檢討就安基金濫用疑慮 勞動部提案修正運用辦法

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（中央社記者吳欣紜台北22日電）先前傳出多筆就業安定基金疑遭濫用，勞動部檢討就安基金使用規定，今天提案修正「就業安定基金收支保管及運用辦法」，分別在提升勞工福祉、外國人聘僱管理事務下再分列細項，確保未來每項基金計畫能有所依循。

勞動部公務員霸凌輕生案衍生案外案，前部長許銘春疑用就業安定基金辦音樂會、拍攝沙龍照引起非議，且根據政府機關採購網顯示，勞動部粉絲團經營案、勞動力發展署多筆辦公室裝潢、垃圾清運等多筆就業安定基金支出的計畫與基金用途不符。

勞動部日前提出精進把關作為，今天在就業安定基金管理會臨時會上提案修正「就業安定基金收支保管及運用辦法」，提請就安基金委員討論就業安定基金用途範圍，律定明確用途，讓未來各項計畫的推動及預算編列有所依循。

「就業安定基金收支保管及運用辦法」原本明定用途12項，根據勞動部提案，將在「提升勞工福祉」項下再分列「強化尊嚴勞動之權益保障」、「增進勞工意識及建構多元保障勞動權益」、「辦理特定弱勢對象扶助」，「促進職場勞工身心健康及建立危害意識之保障」等。

另外，在「外國人聘僱管理事務」項下也會再分列「辦理外國人聘僱管理及權益保障」、「辦理與外國人來源國業務聯繫」、「辦理外國人聘僱許可」等。

勞動部說，這次也明定行政費用為「基金管理及直接服務行政管理支出」，以及將原來辦法裡的空白授權用途「其他有關支出」一項直接刪除，避免外界的質疑。

勞動部表示，出席的就安基金委員原則同意修正辦法，並建議有關外國人聘僱管理事項要側重外國人權益保障事項。

勞動部勞動力發展署代理署長陳世昌告訴中央社記者，此提案經就安委員原則同意，後續就會將辦法報行政院，並進行後續法制作業，未來各項計畫的推動及預算編列將有所依循。

另外，今天就安基金臨時會上也研提「就業安定基金115年度業務規劃重點」，勞動部向就安委員報告115年業務重點，包含開發潛在勞動力對焦產業需求、強化就業措施改善青年失業、提供各項措施協助淨零轉型受影響勞工、推動各項措施支持國家重點產業、完善勞動權益保障提升勞工福祉以及優化跨國勞動力運用管理。

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勞動部表示，委員建議在跨國勞動力部分，應再加強失聯移工的預防及管理工作，另就目前國人在就業職場上，因應國際對於ESG，尤其在企業社會責任的部分也要加強倡議。

勞動部指出，下次就安基金委員會預計4月份召開。（編輯：陳清芳）1140122