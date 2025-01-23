環境部：9成挺自帶旅宿用品 可年減4.6億個備品

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）旅宿業全面實施一次性用品減量新規，網路出現質疑服務減少的看法。環境部今天表示，市調有約6成的人原本就自備，加上願配合新規者共近9成支持，全民響應可年減4.6億個備品。

呼應全球旅遊減塑倡議，全國114年起旅宿業全面實施一次性用品減量新規，網路上出現有人質疑付費後所得到的服務減少等不同意見。環境部今天舉辦「旅宿備品自己帶，綠色旅遊更永續」記者會，公布新規獲得多數人支持。

環境部資源循環署指出，近期對全國18歲以上民眾市調對此新規的看法，計有59.6%的人本來就會自帶，以及有29.2%的人願意配合新規自備，合計近9成支持。

調查也顯示，有74%的受訪者表示支持管制政策，但仍有13.6%的人不支持。環境部表示，將持續宣導。

如果忘了攜帶，有56.9%會向飯店購買，且其中有8成的人願意購買「個別」商品。環境部提醒業者不要提供一整包多種備品，依據需求提供個別品項，避免提供超出需求的品項。

另外，也有旅宿業者願意提供誘因，讓新規的推動得到更多人響應，例如提供折扣，或是續住可享折扣等。

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環境部今年起實施「一次用旅宿用品限制使用對象」，業者不得在房間等營業場所提供梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等6種個人衛生用品，請民眾自備響應減塑，若忘記攜帶，可向櫃檯免費索取或購買。

其次，業者也不得提供小於180毫升的洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等4種盥洗及保養用品，多改以大於180毫升的固定式、掛壁式容器提供使用。（編輯：管中維）1140123