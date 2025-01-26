新北蘆洲連2天開大獎 百萬大紅包剩418組

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北26日電）台彩公司表示，今晚大樂透頭獎金額新台幣1億元在桃園市楊梅區開出，由1人獨得。位於新北市蘆洲區的「樂洋洋彩券行」連2天開大獎，分別開出春節小紅包和大紅包獎項。而大樂透春節大紅包、小紅包剩餘組數分別為418組和701組。

明天晚上開獎的大樂透頭獎保證1億元，同時還會繼續加開春節大紅包、小紅包獎項。另外，已連摃25期的威力彩明天晚上頭獎上看6.4億元，如1注獨得，將為第5屆以來的最高單注獎金。

大樂透春節加碼活動已實施3天，活動期間買1張大樂透可以對新台幣億元頭獎、100萬元的春節大紅包以及10萬元春節小紅包等3種獎項。今天晚上頭獎再度開出，一注獨得1億元的高額獎金；統計至今天晚上為止，480組100萬元春節大紅包已送出62組、800組春節小紅包則是累計送出99組。

加碼獎項部分，本期開出的9個春節大紅包獎號從小到大依序為07、09、12、19、27、36、41、42和46，春節小紅包獎號則為48，民眾只要對中本期春節大紅包9個獎號中的任6個，即為對中100萬元的春節大紅包獎項，如只對中9個春節大紅包的任5個，但有對中春節小紅包獎號，則為對中10萬元的春節小紅包。

開獎結果，本期春節大紅包共送出13組，其中僅1組為2注均分，其餘12組皆為1注獨得100萬元獎金，而10萬元的春節小紅包獎項今晚共送出33組，其中29組為1注獨得10萬元，另有4組由2注均分，每注分得5萬元。

大樂透加碼期間，開出本期獎項的投注站中，位於新北市蘆洲區的「樂洋洋彩券行」繼加碼第1天（24日）開出春節小紅包獎項後，第2天（25日）又開出春節大紅包獎項。

桃園市中壢區的「招鑫來彩券行」25日當晚一舉開出春節大紅包和春節小紅包獎項各1注。

透過 Google News 追蹤中央社

台中市太平區的「喜喜公益彩券行」去年春節期間即有百萬春節大紅包的開出紀錄，8月23日又開出1.72億元的大樂透頭獎，今年在春節加碼的第2天也開出10萬元春節小紅包。

此外，新北市永和區的「高進彩券商行」以及桃園市中壢區的「大贏家彩券行」都是去年和今年春節加碼期間都連莊開出100萬元春節大紅包獎項的投注站。（編輯：張若瑤）1140126