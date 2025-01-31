早安世界》美航小客機對撞黑鷹直升機墜河 川普證實無人倖存

美航小客機對撞黑鷹直升機墜河 川普證實無人倖存

美國航空（AA）子公司1架載有64人的客機29日在雷根華盛頓國家機場附近與1架美軍黑鷹直升機空中相撞後雙雙墜河，總統川普30日證實無人生還，他表示，事故原因尚不清楚，他同時提到，2架飛機不應在同一高度，「當下有一連串糟糕的決定」。克里姆林宮證實客機上有俄羅斯公民，包含花式滑冰國家隊教練希什科娃和諾莫夫。（看完整報導）

嘉義大埔5.6地震為0121餘震 氣象署：未來一週防較大規模餘震

嘉義縣大埔鄉30日發生芮氏規模5.6地震，中央氣象署地震測報中心科長何美儀表示，這是0121大埔地震餘震，成因與0121大埔地震相同，為板塊擠壓西部麓山帶，目前仍無法判斷這些餘震與哪個斷層有關。目前地震次數已逐漸下降，但未來一週仍可能有較大規模餘震。（看完整報導）

初三早晚偏冷 各地局部短暫陣雨走春記得帶傘

初三南方雲系北移，水氣由南往北增多，中南部及台東地區有局部短暫降雨，宜花、北部地區及澎湖、金門、馬祖雲多，也漸漸轉為有局部降雨的天氣，越晚降雨機率越增，外出建議攜帶雨具備用。溫度方面，各地早晚仍偏冷，白天氣溫持續回升，各地高溫約19至24度，僅馬祖約17度。（看完整報導）

國道今天估現旅遊車潮 重點壅塞路段一次看

今天國道可能出現旅遊車潮，高速公路局預估交通量為139百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.5倍，其中北向交通量可達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。高公局預判各國道初三重點壅塞路段，民眾若想避開車潮，可選擇提早出門。（看完整報導）

川普下令擴大關達那摩灣拘留所 將關押3萬非法移民

美國總統川普29日在白宮簽署「萊肯．萊里法案」（Laken Riley Act），這項鎖定拘留無證移民的法案成為他第2任期的首項立法。川普也指出，將擴大美國在古巴關達那摩灣海軍基地的拘留所，最多將可收容3萬名「最惡劣的非法移民罪犯」。川普說，有些非法移民的母國不值得信任，這些人被遣返後，可能再回美國。「我們不希望他們再回來」，會把這些人送到關達那摩灣。（看完整報導）

反抗軍領袖夏拉出任敘利亞臨時總統 聚焦填補權力真空

敘利亞新當局29日宣布，巴夏爾．阿塞德垮台後掌權的夏拉已被任命為臨時總統，負責組成過渡立法機構。軍方官員表示，夏拉的任命沒有具體說明效期，他將在「國際場合」代表敘利亞。（看完整報導）

菲總統：中國停止南海侵犯行為 就撤美軍泰風飛彈

菲律賓總統小馬可仕30日表示，只要中國停止在南海侵犯菲律賓主權，就會撤出美軍部署在菲律賓的泰風飛彈發射系統。「泰風」為美軍的中程能力陸基飛彈發射系統，能搭載標準6型飛彈與戰斧攻陸飛彈，若部署在呂宋島北部，射程可及中國東南沿岸以及在南海的軍事基地。（看完整報導）

61人原定30日從KK園區獲釋 緬甸邊防部隊延遲放人

30日原定有61人要從緬甸的KK園區被釋放，釋放地點是在泰緬邊境上的第二友誼大橋，但負責控制KK園區、和緬甸軍政府結盟的邊防部隊通知泰方，因為沒得到軍政府的許可，會延遲釋放這批人。這批人包括39個中國人、13個印度人、5個印尼人、1個馬來亞人、1個巴基斯坦人、1個衣索比亞人以及1個哈薩克人。（看完整報導）

資安公司：DeepSeek大量敏感資料暴露於網路

總部位於美國紐約的資安公司Wiz指出，他們發現中國人工智慧（AI）新創公司DeepSeek的大量敏感資料被不經意地暴露在開放網路空間。Wiz掃描DeepSeek一個可公開造訪的資料庫後發現，DeepSeek意外留下逾100萬條未受保護資料，包括數位軟體金鑰和聊天紀錄，似乎是從用戶向DeepSeek免費AI助理發送的訊息取得。此外，美國商務部長提名人盧特尼克29日抨擊DeepSeek竊取美方技術，「如果是偷來的，當然更便宜」。（看完整報導）

寧陽艦機庫懸掛「絕不放棄我的船」 象徵戰到最後一刻

海軍濟陽級寧陽軍艦去年底完成大修，再次投入戰備。特別的是，軍艦機庫掛著一幅藍底黃字「絕不放棄我的船 Never Give Up My Ship 寧陽軍艦」精神標語，是源自美軍戰鬥口號，象徵戰到最後一刻之意。中央社記者日前前往海軍蘇澳後勤支援指揮部，實地採訪正在進行「大修」的濟陽級寧陽軍艦，帶您一探究竟。（看完整報導）

開箱老照片》悠遊卡試營運

為整合大眾運輸系統票證，台北智慧卡票證公司於2000年成立，並於當年公開徵求民眾為台北IC卡命名。在民眾投票下，由「悠遊卡」雀屏中選。2001年1月31日，擁有捷運、公車、公有停車場票證三合一功能的台北「悠遊卡」，在捷運木柵線及棕線接駁公車由1000位民眾免費試用。（看完整報導）

以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！

電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube