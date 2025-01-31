加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
早安世界
新聞專題
早安世界3/300
首頁 / 生活

早安世界》美航小客機對撞黑鷹直升機墜河 川普證實無人倖存

2025/1/31 07:31（1/31 07:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國華府29日晚間發生客機與黑鷹直升機在空中相撞後雙雙墜入波多馬克河的意外。圖為30日事故現場。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年1月31日
美國華府29日晚間發生客機與黑鷹直升機在空中相撞後雙雙墜入波多馬克河的意外。圖為30日事故現場。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年1月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
今晨最新

美航小客機對撞黑鷹直升機墜河 川普證實無人倖存

美國航空（AA）子公司1架載有64人的客機29日在雷根華盛頓國家機場附近與1架美軍黑鷹直升機空中相撞後雙雙墜河，總統川普30日證實無人生還，他表示，事故原因尚不清楚，他同時提到，2架飛機不應在同一高度，「當下有一連串糟糕的決定」。克里姆林宮證實客機上有俄羅斯公民，包含花式滑冰國家隊教練希什科娃和諾莫夫。（看完整報導

嘉義大埔5.6地震為0121餘震 氣象署：未來一週防較大規模餘震

嘉義縣大埔鄉30日發生芮氏規模5.6地震，中央氣象署地震測報中心科長何美儀表示，這是0121大埔地震餘震，成因與0121大埔地震相同，為板塊擠壓西部麓山帶，目前仍無法判斷這些餘震與哪個斷層有關。目前地震次數已逐漸下降，但未來一週仍可能有較大規模餘震。（看完整報導

初三早晚偏冷 各地局部短暫陣雨走春記得帶傘

初三南方雲系北移，水氣由南往北增多，中南部及台東地區有局部短暫降雨，宜花、北部地區及澎湖、金門、馬祖雲多，也漸漸轉為有局部降雨的天氣，越晚降雨機率越增，外出建議攜帶雨具備用。溫度方面，各地早晚仍偏冷，白天氣溫持續回升，各地高溫約19至24度，僅馬祖約17度。（看完整報導

國道今天估現旅遊車潮 重點壅塞路段一次看

今天國道可能出現旅遊車潮，高速公路局預估交通量為139百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.5倍，其中北向交通量可達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。高公局預判各國道初三重點壅塞路段，民眾若想避開車潮，可選擇提早出門。（看完整報導

川普下令擴大關達那摩灣拘留所 將關押3萬非法移民

美國總統川普29日在白宮簽署「萊肯．萊里法案」（Laken Riley Act），這項鎖定拘留無證移民的法案成為他第2任期的首項立法。川普也指出，將擴大美國在古巴關達那摩灣海軍基地的拘留所，最多將可收容3萬名「最惡劣的非法移民罪犯」。川普說，有些非法移民的母國不值得信任，這些人被遣返後，可能再回美國。「我們不希望他們再回來」，會把這些人送到關達那摩灣。（看完整報導

反抗軍領袖夏拉出任敘利亞臨時總統 聚焦填補權力真空

敘利亞新當局29日宣布，巴夏爾．阿塞德垮台後掌權的夏拉已被任命為臨時總統，負責組成過渡立法機構。軍方官員表示，夏拉的任命沒有具體說明效期，他將在「國際場合」代表敘利亞。（看完整報導

菲總統：中國停止南海侵犯行為 就撤美軍泰風飛彈

菲律賓總統小馬可仕30日表示，只要中國停止在南海侵犯菲律賓主權，就會撤出美軍部署在菲律賓的泰風飛彈發射系統。「泰風」為美軍的中程能力陸基飛彈發射系統，能搭載標準6型飛彈與戰斧攻陸飛彈，若部署在呂宋島北部，射程可及中國東南沿岸以及在南海的軍事基地。（看完整報導

61人原定30日從KK園區獲釋 緬甸邊防部隊延遲放人

30日原定有61人要從緬甸的KK園區被釋放，釋放地點是在泰緬邊境上的第二友誼大橋，但負責控制KK園區、和緬甸軍政府結盟的邊防部隊通知泰方，因為沒得到軍政府的許可，會延遲釋放這批人。這批人包括39個中國人、13個印度人、5個印尼人、1個馬來亞人、1個巴基斯坦人、1個衣索比亞人以及1個哈薩克人。（看完整報導

資安公司：DeepSeek大量敏感資料暴露於網路

總部位於美國紐約的資安公司Wiz指出，他們發現中國人工智慧（AI）新創公司DeepSeek的大量敏感資料被不經意地暴露在開放網路空間。Wiz掃描DeepSeek一個可公開造訪的資料庫後發現，DeepSeek意外留下逾100萬條未受保護資料，包括數位軟體金鑰和聊天紀錄，似乎是從用戶向DeepSeek免費AI助理發送的訊息取得。此外，美國商務部長提名人盧特尼克29日抨擊DeepSeek竊取美方技術，「如果是偷來的，當然更便宜」。（看完整報導

寧陽艦機庫懸掛「絕不放棄我的船」 象徵戰到最後一刻

海軍濟陽級寧陽軍艦去年底完成大修，再次投入戰備。特別的是，軍艦機庫掛著一幅藍底黃字「絕不放棄我的船 Never Give Up My Ship 寧陽軍艦」精神標語，是源自美軍戰鬥口號，象徵戰到最後一刻之意。中央社記者日前前往海軍蘇澳後勤支援指揮部，實地採訪正在進行「大修」的濟陽級寧陽軍艦，帶您一探究竟。（看完整報導

開箱老照片》悠遊卡試營運

為整合大眾運輸系統票證，台北智慧卡票證公司於2000年成立，並於當年公開徵求民眾為台北IC卡命名。在民眾投票下，由「悠遊卡」雀屏中選。2001年1月31日，擁有捷運、公車、公有停車場票證三合一功能的台北「悠遊卡」，在捷運木柵線及棕線接駁公車由1000位民眾免費試用。（看完整報導

以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！
電子報FacebookInstagram限時動態YouTube

早安世界
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
早安世界》初二回娘家留意國道18地雷路段 高公局建議用路人調整出發時間
17
更多編輯台推薦新聞：