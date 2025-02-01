泰雅族語守護者 阿棟·優帕司復振語言與傳統

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守護泰雅文化專題1（中央社記者郭宣彣新竹縣1日電）竹縣尖石鄉鎮西堡部落泰雅族牧師阿棟．優帕司，投身泰雅文化復振超過30年，包含編撰泰雅語教材到保存傳統吟唱，並融入生活，他說，文化只有融入生活，才能真正延續。

鎮西堡部落位於海拔約1700公尺高山上，從山腳前行，須經蜿蜒陡峻山路，車程約1、2個小時才能抵達，30多年前阿棟·優帕司（Atung Yupas）以牧師身分返鄉時，部落還沒通電，連道路也未鋪設完善。

阿棟·優帕司說，定居家鄉後，發現泰雅文化隨時間沒落，會說族語的人驟減，他透過與族人創立「台灣泰雅爾族永續協會」，並將組織登錄為「口述傳統」保存團體，讓泰雅語言與傳統知識得以延續。

他表示，泰雅族社會並無文字書寫的傳統，而是將祖先留下的語言作為媒介，以吟唱或口說等方式傳承，內容涵蓋族群起源、族群遷移、祖先遺訓、族群規範等，稱此口說與吟唱為「Lmuhuw」。

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阿棟·優帕司說，「Lmuhuw」沿用至今，透過推廣讓族人持續運用在提親、婚禮、祭典等場合吟唱，同時也以記錄與編撰泰雅語教材保存，盼搶救這項珍貴的口述傳統，延續泰雅語言與歷史。

新竹縣文化局長朱淑敏表示，竹縣府在101年公告「泰雅族Lmuhuw吟唱」為文化資產，由台灣泰雅爾族永續協會保存，後經105年文化資產法修正後，「Lmuhuw」登錄為口述傳統，協會續推融入教育、與活化。（編輯：林恕暉）1140201