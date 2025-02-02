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初五東北季風增強各地短暫雨 北台較初四下降約4度

2025/2/2 09:40
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（中央社記者葉冠吟台北2日電）今天是大年初五，中央氣象署指出，由於東北季風增強，北部、東半部、恆春半島、中南部山區與馬祖會有局部短暫雨，民眾外出建議攜帶雨具。

中央氣象署表示，今天東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區、恆春半島、中南部山區及馬祖有局部短暫雨，中南部平地及澎湖清晨至上午也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用，中南部平地下半天轉為多雲到晴天氣。

氣溫部分，氣象署指出清晨台灣各地及金門、澎湖低溫攝氏13至17度，馬祖約11度，感受稍冷一些；白天北台灣及澎湖、金門比昨天下降4度左右，高溫約18到20度，其他地區跟昨天類似，中南部高溫25至27度，花蓮、台東約21到23度，馬祖14度。

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另外，台南以北沿海空曠地區、恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖易有8至9級強陣風，東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生機率，海上活動請注意安全；也因東北季風增強，環境風場轉為東北風，中南部地區位於下風處，污染物易累積，須留意春節期間，各地節慶活動可能造成短時間污染物濃度上升。

今天已有許多返鄉民眾陸續準備返回工作崗位、迎接開工，氣象署提醒，清晨至上午，北部地區易有局部低雲或霧影響能見度，行車用路留意交通安全。（編輯：陳仁華）1140202

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