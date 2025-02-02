開工日強烈大陸冷氣團南下 北部氣溫下探10度

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（中央社記者黃麗芸台北2日電）明天開工日，中央氣象署今天表示，受到強烈大陸冷氣團南下影響，明天各地氣溫下降，北部及宜蘭為10度至17度，且華南雲雨區東移，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨。

根據氣象署下午最新預測資料顯示，明天開工日因強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，華南雲雨區東移，基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

另外，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖也有零星短暫雨。

氣象署提醒，明晚東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島，都有長浪發生的機率，提醒民眾多加注意。

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氣溫部分，氣象署指出，北部及宜蘭為10度至17度，中部12度至19度，南部14度至23度，花東14度至21度；澎湖13度至16度，金門11度至15度，馬祖10度至12度。

氣象署表示，由於東北風增強，台南以北、東半部沿海空曠地區、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖地區，易有9至10級強陣風，沿海浪高約3至4米，船隻請特別注意。（編輯：蕭博文）1140202