桃機凱悅酒店營運 台灣設計元素迎接國際旅客

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場5日電）中華航空公司攜手凱悅酒店集團打造的「桃園國際機場凱悅酒店」1月1日起營運，凱悅酒店今天表示，已完成第1階段改裝，設計上更注入台灣元素，要以全新品牌迎接國際旅客。

中華航空旗下全資子公司「華航大飯店」去年10月起緊鑼密鼓展開階段式軟硬體更新，其中的酒店大廳、大堂酒廊等已於第1階段完成改裝，1月1日已成為桃園國際機場凱悅酒店Hyatt Regency Taoyuan International Airport正式營運。

酒店總經理梁詩博表示，桃園國際機場凱悅酒店延伸中華航空「用飛行與你我創造更多美好」的使命，以「遇見台灣、愛上台灣」為核心，呼應中華航空品牌形象，設計元素融合台灣美麗山海島嶼景致與人文風土。

透過 Google News 追蹤中央社

凱悅酒店說，大廳設計以「俯瞰寶島」為主軸構築獨特設計，保留原有飛機機翼裝置，主視覺以此延伸，展現鳥瞰台灣豐富地貌與森林交疊的壯闊景致，並以華航機身色彩為設計。

凱悅酒店指出，目前酒店共擁有476間客房及套房，今年度將分階段進行改裝，酒店西側面機場航廈景觀，更是全台唯一航空豪景，不論晝夜都能欣賞飛機起降，為航空迷首選房型，設計師融合台灣原住民編織品亮麗色彩與縱橫線條，期盼旅客從入住酒店起就開始體驗台灣之美。（編輯：方沛清）1140205