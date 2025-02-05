早安世界》今起水氣增轉濕冷 週末冷空氣強度可能達寒流等級

今起水氣增轉濕冷 週末冷空氣強度可能達寒流等級

中央氣象署預報，5日上半日乾冷，白天彰化、南投以北等11縣市要留意局部10度以下低溫，南部、台東低溫約12至15度，下半天開始水氣漸增，北部東半部有局部短暫雨，入夜後基隆北海岸、宜蘭山區可能會有較大雨勢；這波水氣預估持續至7日白天，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨。7日晚間起至8日，下一波冷空氣南下，強度可達強烈大陸冷氣團、甚至寒流等級，估將持續影響至10日清晨。（看完整報導）

大S驟逝民眾搶打流感疫苗 衛福部長：公費仍有約16萬劑

藝人大S因流感併發肺炎在日本過世，引爆疫苗搶打潮。衛福部長邱泰源說，截至4日上午，公費流感疫苗仍有約16萬劑，盼讓年長等高危險族群優先接種，抗流感藥物備有200多萬份、相當充足。他也提醒出遊回國或身旁有得過流感的民眾，應多注意自己身體症狀。疾管署預估本週類流感門急診會超過春節期間，1到2週後疫情反轉下降；評估國內流感群體免疫超過30%，民眾不用恐慌，提醒也要打COVID-19新冠疫苗。台灣民眾赴日本旅遊如需就醫，除了可利用「接診外國患者醫療機構認證制度」多國語言服務，另有專供外國住宿客的線上看診。（看完整報導）

川普新關稅生效中國回擊 兩大經濟體貿易戰升溫

美國對中國進口產品加徵10%關稅措施4日生效，總統川普課徵懲罰性關稅的理由之一，是認為中國未阻止非法毒品流入美國。川普3日在最後一刻將對墨西哥與加拿大課徵25%關稅暫緩30天實施，以換取加墨兩國在邊境和犯罪執法上讓步，但中國未獲類似寬限期。中國隨後也宣布10日起對美國部分產品加徵10%至15%的關稅，世界兩大經濟體之間新一波貿易戰正在升溫。（看完整報導）

台北國際書展29國參與 賴總統：投資自己穩賺不賠

2025台北國際書展4日開幕，總統賴清德特別出席開幕式致詞，鼓勵民眾前去書展會場投資自己。賴總統強調，文化是國家的根也是台灣的靈魂，他非常感謝出版界並向大家致敬。賴總統在場內1小時買了48本書，總統書單包含BL漫畫及張忠謀、黃仁勳傳記，以實際行動支持台灣出版業與創作者。文化部長李遠表示，這次預算雖遭刪，文化部仍有決心樂觀面對困境，他還說，希望在任內努力讓文學改編成影劇的現象「發生很多次」。（看完整報導）

業務費被刪99% 政院中辦服務將停擺公告請民眾見諒

9天年假結束，行政院中部聯合服務中心面臨無米之炊，由於編列業務費遭藍白立委聯手刪除99%僅剩7萬元，中辦執行長莊競程表示，所有業務都面臨嚴重影響，約聘僱及清潔人員可能被迫離職。目前中辦正在盤點先前與包商簽訂的合約如何善後，水電費無錢支付可能影響到外交部中部辦事處租借空間製作護照的工作。此外，在花蓮、台東都有辦公室的東部聯合服務中心目前採低度運作，執行長洪宗楷說，因差旅、住宿費用都暫停，從台東到花蓮辦公改住在替代役男備勤室，國土署駐花蓮的重建人員將撤離0403地震重建專案辦公室。（看完整報導）

台鐵公司掛牌首年虧損137.9億元史上最高 今日討論票價調漲案

113年是台鐵公司掛牌第1年，原本預估營運虧損74億多元，至去年12月估計可能達120億元；最新財務資訊4日公布，實際虧損137.9億元，比預估多了近18億元。台鐵對此表示，配合執行政策影響數達199.53億元，損益才呈現虧損。台鐵董事會5日將討論票價調漲案，經營團隊希望今年票價能調整，增加票箱收入。（看完整報導）

泰國女子遭中國犯罪集團騙至喬治亞 上百受害者每月被迫取卵

泰國民間婦女權益機構3日召開記者會，揭露上百女性受害人因看到臉書上的代理孕母廣告，應徵後遭中國犯罪集團騙到喬治亞，每個月被迫取卵，推測卵子可能被賣到其他國家用於製造試管嬰兒；受害女子想回家，但沒錢付贖金只能留下，目前仍有上百人困在喬治亞。機構創辦人呼籲泰國政府尋求中國協助，打擊這些犯罪集團。（看完整報導）

科學家發現人腦中塑膠微粒越來越多 中風心臟病可能有關聯

美國最新研究分析1997年到2024年數十起屍檢結果，人腦組織中的塑膠微粒和奈米塑膠呈現增多趨勢。研究人員還在肝臟和腎臟樣本中發現細小粒子，血液、精液、母乳、胎盤和骨髓裡也有，汙染遍布人體。這種汙染對健康的影響還不明確，但評估與中風和心臟病有關。（看完整報導）

林智勝確定今年在龍隊引退 最後一季目標完成2000安

中職味全龍隊4日在斗六棒球場開訓，43歲野手林智勝表示，確定今年是他球員生涯最後一年。林智勝說「老了呀，大家都看得出來」，也提到年輕球員慢慢成長，應該換成下個世代了，之後要做什麼還要再討論，引退賽無論球團安排在哪都可以。回憶職棒生涯，林智勝印象最深刻的是澄清湖棒球場，「希望在那邊打最後一場」。（看完整報導）

WBC資格賽台灣隊名單少1人 曾豪駒：鄭宗哲有望拚大聯盟

備戰世界棒球經典賽資格賽台灣隊3日展開集訓，但經典賽官方提前公布台灣僅提交27人名單。總教練曾豪駒說，本來在名單中的美職匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲有拚大聯盟機會，因此拿掉，教練團收到消息後也很替鄭宗哲高興，希望他早日上到大聯盟。對於這次比賽台灣隊僅27人選帶了15名投手，曾豪駒表示，考量投手群需重新開機狀態沒辦法拉太快，想法與12強賽時不同。（看完整報導）

開箱老照片》陽光洗車中心

陽光基金會的故事要從民國69年說起，燒傷者沈曉亞撰寫「怕見陽光的人」一書道盡顏面損傷者坎坷辛酸，引發社會關注，基金會由有志之士籌備，在各方捐助下隔年正式成立。那時全民健康保險還沒有實施，傷友找工作不容易，陽光基金會發現許多傷友及家庭面對醫療費用甚為辛苦，因此在民國81年成立陽光洗車中心，成為台灣第一個提供綜合性身心障礙者就業機會的庇護工場。（看完整報導）

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