全國農業金庫推活存定存專案 加碼優惠利率

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（中央社記者楊淑閔台北6日電）全國農業金庫今天表示，即日起推出新台幣活期、定期存款優惠專案，符合資格的存款戶可享牌告利率加碼的優惠，有助緩解通膨下的消費壓力。

全國農業金庫發布資訊指出，繼去年下半年推出新台幣活存、大額定期存款優惠專案，即日起再度推出活存、定存優惠利率專案。

首先是「農金好活利新台幣活存專案」，全國農業金庫說明，專案期間為即日起到12月20日，適用資格是存款戶的「活期存款」餘額相較基準日（113年6月30日）最近6個月平均餘額，個人淨增加資金新台幣100萬元以上、企業戶淨增加資金500萬元以上。

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上述專案期間的增加台幣資金可享牌告利率加碼0.35 %，加碼後，其中活期存款利率為1.055%、活期儲蓄存款利率為1.175%。

其次是「農金好優利新台幣定存專案」，農業金庫指出，專案期間從即日起到12月31日，起存金額3000萬元以上，1個月期台幣定存利率1.4%、3個月期台幣定存利率1.425%。（編輯：管中維）1140206