清明連假3離島航線機位 2/10上午9時開訂

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（中央社記者汪淑芬台北7日電）交通部民用航空局今天表示，4月2日到7日為清明連假（4月3日到6日）航空疏運期，澎湖縣、金門縣與馬祖航線將提供1370架次，共11萬8164個座位數，2月10日上午9時起開放訂位。

民航局發布新聞稿說，連假仍以3離島航線為疏運重點，各航空公司已依市場需求規劃航班，已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局統計，清明連假澎湖696架次、5萬6256個座位數；金門518架次、5萬1258個座位數；馬祖156架次、1萬650個座位數。

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民航局提醒旅客，連假尖峰時段4月2日到4日台灣出發往離島方向，及4月5日到7日離島出發回台灣方向機票會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」。旅客如果因故無法搭原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並到原開票處依原機票規定退票。

另外，民航局表示，離島航班較易受天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規劃，務必事先訂妥機位。（編輯：李明宗）1140207