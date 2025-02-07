中小學強化手機保管 擬分就學階段、樣態給彈性

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（中央社記者陳至中台北7日電）學生上課時使用手機，讓教師感到困擾。教育部規劃調整「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」，擬區分不同的就學階段、樣態，給予學校一定的彈性。

現行中小學手機管理規範，主要是依據民國108年訂定的「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」（簡稱使用原則），由學校邀集教師、家長、學生共同討論，訂出管理方式，除教師引導學習或緊急聯繫外，其餘時間都以關機為原則。

立法院去年10月曾召開公聽會，探討如何避免學生在課堂時間因使用手機，影響學習專注力及學習效率。教育部日前指出，目前研議修正的「使用原則」，除維持「關機為原則」的前提，擬再強化必要管理方式，例如學校或各班統一保管，以符合教學現場及學生合理、合規使用手機的需求。

教育部今天透過文字說明，預計113學年度第2學期開學前完成修正草案，並規劃於今年3月前邀集各方代表商議草案內容。

據中央社了解，草案規劃讓不同教育階段的學生，設計不同程度的管理方式，且「使用原則」為指導性質，將給予學校一定彈性。

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全國教師工會總聯合會理事長侯俊良接受中央社電訪表示，設計手機規範的目的，在於避免學生上課時使用手機導致分心、干擾專注度；但手機也具備溝通聯繫的功能，也有助於查詢資料。希望規範要從「目的性」出發，且考慮現場執行難易度，避免再增加行政負擔。

侯俊良表示，國小、國中、高中等教育階段的狀況都不一樣，目前較常出現爭議的是高中階段。希望教育部後續召開公聽會，以及學校依據「使用原則」訂定校內規範時，一定要多和教師、家長、學生溝通，取得各方的認同，否則為了手機怎樣管理，一天到晚發生衝突，對教學不見得有幫助。（編輯：管中維）1140207