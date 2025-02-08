寒流影響白天偏冷 迎風面有短暫雨山區局部降雪

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（中央社台北8日電）中央氣象署表示，今天寒流影響，白天氣溫仍偏冷，彰化以北及宜蘭、金門高溫約攝氏10至13度；迎風面的桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，迎風面北部及東北部1000至1500公尺以上山區有局部降雪機率。

氣象署說明，今天寒流影響，夜晚清晨中部以北、宜蘭地區及金門低溫8至11度，南部、花東地區及澎湖11至13度，白天氣溫仍偏冷，彰化以北及宜蘭、金門高溫約10至13度，雲林以南、花東地區及澎湖高溫約13至17度，馬祖整天5至6度，須做好保暖的措施。

天氣方面，迎風面的桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣。

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東北風明顯偏強，桃園至台南沿海空曠地區、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖易有9至11級強陣風，新竹至雲林地區、東半部沿海空曠地區、基隆北海岸及金門、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，沿海活動特別注意安全。

迎風面北部及東北部1000至1500公尺以上山區有局部降雪機率，山上活動的民眾務必注意路況；由於天氣寒冷，農漁養殖業及山坡地作物應注意嚴防寒害；使用瓦斯熱水器具應留意通風，以避免一氧化碳中毒；家中若有年長者、孩童或心血管疾病患者應特別注意保暖。（編輯：陳政偉）1140208