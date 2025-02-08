旅宿業績效唯一丙等 基隆市府：研議精進作為

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（中央社記者沈如峰、鄭維真、姜宜菁8日綜合報導）觀光署今天公布113年地方政府旅館業及民宿管理輔導績效結果，其中基隆市唯一列丙等。基隆市政府副發言人張家馨表示，市府將召開專案會議，研議精進作為。

交通部觀光署今天公布113年地方政府旅館業及民宿管理輔導績效結果，其中特優為桃園市、連江縣、嘉義市、高雄市、台中市、新北市、台南市及宜蘭縣等8縣市；優等為彰化縣、金門縣、台北市、屏東縣、嘉義縣、新竹縣、台東縣及澎湖縣；甲等為花蓮縣、苗栗縣及新竹市；乙等為雲林縣及南投縣；丙等為基隆市。

唯一被列為丙等的基隆市，市府副發言人張家馨發聲明表示，市府對旅館及民宿的輔導管理一向相當重視，將召開專案會議，持續研議精進作為。

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南投縣政府指出，觀光處積極稽查及輔導非法旅宿業者，近5年來已輔導成功約100家業者合法登記，並持續朝智慧化管理、旅宿產業永續輔導邁進，同時成立網路e櫃檯，提升效率、降低民眾往來不便，提供多元友善管道與服務。各縣市旅宿樣態、家數不同，去年考核完即有向中央政府反映希望調整評分方式，建議中央能每年滾動式調整評分制度。

雲林縣建設處表示，近年積極推動觀光產業，去年底啟動計畫，輔導合法業者改善硬體設施，提升品質；此外，縣府承辦此業務人力不足，導致查處非法旅宿的績效不好，縣府將積極改善現況。（編輯：李亨山）1140208