20歲以上3成有高血脂 控脂4招助避心血管疾病風險

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（中央社記者曾以寧台北10日電）國內20歲以上民眾高血脂盛行率達3成1，但因初期症狀不明顯，是健康隱形殺手。衛福部國健署提醒，可透過定期健檢、運用「科學算病館」瞭解風險、改善生活作息及戒菸4招控脂。

根據衛生福利部民國112年十大死因統計資料顯示，心臟疾病及腦血管疾病，分別為國人死因第2名及第4名，且國人死於三高（高血壓、高血糖、高血脂）慢性病人數計6萬8000人，已超越癌症死亡人數5萬3000人。而根據國民營養健康調查資料顯示，20歲以上國人高血脂盛行率達3成1。

衛生福利部國民健康署今天透過新聞稿說明，三高中，血脂異常因初期症狀不明顯，且無法自行測量，較難發現與控制。然而，當總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）或三酸甘油酯過高時，或高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）過低，都可能增加引發心肌梗塞、腦中風、心血管疾病等的罹病風險。

掌握血脂健康，國健署建議「控脂4招」。第1，定期健康檢查掌握血脂狀況：政府自114年起擴大「成人預防保健880方案」，提供30至39歲民眾每5年1次、40至64歲民眾每3年1次、65歲以上民眾每年1次免費成人預防保健服務，建議民眾善加利用，早發現異常、早期管理。

第2，利用「科學算病館」瞭解風險：國健署發展「科學算病館（原慢性疾病風險評估平台）」，民眾可簡單輸入含血脂等三高數據，計算並掌握自身罹患冠心病、心血管不良事件的風險，及早改善降低風險，預防心血管疾病的發生。

第3，改善生活型態：規律有氧運動可以降低三酸甘油酯、增加高密度脂蛋白膽固醇；遵循「三低一高（低油、低鹽、低糖及高纖）」飲食原則，養成飲食均衡好習慣。

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第4，戒菸改善血脂異常：菸品中的尼古丁會使心率和血壓飆升及降低高密度脂蛋白膽固醇，建議民眾戒除菸品以改善血脂異常。

國健署長吳昭軍提醒，當發現健檢數值異常時，應積極控制；如20歲至64歲國人，血壓、血糖、血脂及腰圍數值達代謝症候群指標者，可透過國民健康署與全台近3000家診所及4800名醫師合作的「代謝症候群防治計畫」，由醫療人員指導，進行疾病早期管理及改善生活型態，防治心血管疾病危險因子。（編輯：陳政偉）1140210