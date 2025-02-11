消基會：羊肉驗出豬成分 籲政府加強標示管理

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（中央社記者楊淑閔台北11日電）消基會今天表示，隨機購買16件羊肉產品，7件驗出豬成分，其中有3件測出含豬成分卻沒有標示，涉違反規定，呼籲政府加強查核與標示管理。

消費者文教基金會召開「豬羊變色？！2024羊肉攙偽含豬肉成分調查測試」記者會，發布檢測結果。

消基會指出，去年10月在雙北市傳統市場、連鎖火鍋店、網路電商平台隨機購買16件羊肉片（捲），其中10件是在電商平台購買的包裝品，6件是在上述3類銷售處購買的散裝品，結果有7件驗出豬的成分。

消基會說，10件包裝品中，扣除2件分別標示含豬肉、豬肉蛋白後，有3件測出含豬的成分卻沒有做出標示，涉嫌違反「食品安全衛生管理法」第15或28條，得依同法第45或49條，分別處「新台幣4萬元以上、400萬元以下罰鍰」或至少「5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣800萬元以下罰金」。

散裝品中，消基會說，有2件測出豬的成分，其中1件僅須標示產地，「散裝食品標示規定」沒有規定要標示成分，另1件在現場料理，不受此規定規範，但這2件測出豬的成分，在法律上有標示漏洞。

消基會董事長鄧惟中說，按比例算，10件市售包裝羊肉，沒標示卻測出豬成分有3件，即大約3成會吃到有豬肉的羊肉；散裝方面，羊肉卻有豬成分也約有1/3機率；現況是想吃羊肉，要有心裡有準備有1/3的機會吃到豬肉，呼籲消費者要找有誠信商家購買。

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他也呼籲衛福部食藥署，食品摻偽問題，歐盟以詐欺加重論罪，以嚇阻食品摻偽現象，呼籲應比照修法，加重刑罰，維護消費者權益。並加強查核，對廠商宣導，也希望肉品相關協會自行制約，讓消費者放心。

不過，有記者提問測出豬的成分，是重組肉或作業時沾到。消基會檢驗長凌永健說，需由主管機關到工廠去確認。（編輯：李亨山）1140211