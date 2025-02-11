加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
腹瀉單週30萬人次就醫10年新高 群聚禍首諾羅最多
首頁 / 生活

A型血友病用藥3款將停供 食藥署估不影響用藥

2025/2/11 18:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北11日電）食藥署今天公告，治療A型血友病、台灣諾和諾德公司所生產3款「諾和第八因子注射劑」，因使用需求降低將停止供應；仍有30張第八凝血因子注射劑藥品許可證，評估不影響用藥。

根據三軍總醫院血友病照護及研究中心衛教資訊，常見的血友病類型有A型及B型2種，分別因第8或第9凝血因子異常或缺乏的基因缺陷造成。

衛生福利部食品藥物管理署今天公告，台灣諾和諾德藥品股份有限公司所生產的3款諾和第八因子注射劑，因廠商停止供應，建議經醫療專業人員評估後，依病人情況選用其他同成分的長效型注射劑型替代。

根據公告內容，將停止供應者包括「諾和第八因子注射劑 250 IU （衛部菌疫輸第001055號）」、「諾和第八因子注射劑 500IU （衛部菌疫輸第000997號）」及「諾和第八因子注射劑 1000IU （衛部菌疫輸第000996號）」等3項藥品，為Turoctocog alfa注射劑型。

食藥署副署長王德原告訴中央社記者，食藥署接獲許可證持有者諾和諾德公司通報，表示前述藥品於國內使用需求降低，因此停止供應國內市場。

google news透過 Google News追蹤中央社

王德原表示，這款藥品為第八凝血因子注射劑，適應症為控制及預防成人及兒童A型血友病患者出血事件；成人及兒童A型血友病患者手術前中後處置；作為例行預防，預防或降低成人及兒童A 型血友病患者出血事件發生率。目前至少還有30張第八凝血因子注射劑藥品許可證，評估不影響用藥。

三總血友病中心主任陳宇欽接受中央社記者電訪時解釋，這幾年血友病用藥有長足進步，從最早傳統型到現在甚至有超長效型等藥物，光長效型就有至少5種廠牌可供選擇，且都有健保給付，可以說是自然淘汰，畢竟對病友來說有其他更適切的選擇。（編輯：李亨山）1140211

#王德原
#食藥署
王德原
再生醫療製劑子法預告 招募廣告不可暗示誇大引誘成藥不能亂買 腸胃藥等僅限藥局或藥師駐店販售
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：