川普回歸塑膠吸管 彭啓明：台灣不會跟進

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（中央社記者張雄風台北12日電）美國總統川普日前簽署行政命令，回歸使用塑膠吸管。環境部長彭啓明今天表示，台灣減塑措施有些做得不錯，未來也會配合全球塑膠公約執行，目前不會跟進川普做出顯著的改變。

川普日前簽署行政命令，推動回歸使用塑膠吸管，他表示環保人士青睞的紙吸管會裂開，並說塑膠吸管對海洋生物影響有限，「不會影響鯊魚」。

彭啓明今天出席2025永續長新春議合茶會，會後接受媒體聯訪時表示，美國推動限塑很積極，相信可能是川普個人生活的經驗，遇到紙吸管沒有做得很好的，才會融、會裂開。

彭啓明說，就他所知，台灣的廠商做得紙吸管沒有這樣的情形；然而，他也說有些紙吸管也可能會塗全氟及多氟烷基（PFAS）在裡面，的確會是一個問題。

彭啓明提到，台灣吸管減量、減塑的措施，其實有些做得不錯，因此會持續推動下去，後續也會配合全球塑膠公約執行，目前不會跟進川普做出顯著的改變。

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川普曾將氣候變遷稱為「騙局」，他重返白宮展開第2個總統任期後已發布一連串與環境相關的命令；而川普1月20日就職後就宣布退出 巴黎氣候協定 巴黎協定 Paris Agreement，2015 年「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）第21 次締約方大會 （COP 21） 通過「巴黎協定」，目標將本世紀末前的全球暖化控制於相較工業化前上升 2° C 之內，並致力控制於 1.5° C。「巴黎協定」自 2021 年起施行，為首次聯合所有國家共同努力，簽訂因應氣候變遷之具有法律約束力的國際協定。 看更多 關閉 ，並誓言要不斷鑽探石油。

彭啓明表示，以國際趨勢來看，再生能源還是最有效的減碳方式，對環境不會造成很大的衝擊，所以目前台灣對發展離岸風電的政策不會改變；且離岸風電的能源屬於自產、不是進口，也會提高台灣的能源安全性。（編輯：陳清芳）1140212