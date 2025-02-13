登山事故頻傳 內政部擬修法納保險與違規裁罰機制

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（中央社記者高華謙台北13日電）內政部今天說，今年春節期間有12件山域事故，投入救援166人次。國家公園署已研議國家公園法修法，擬納入保險、登山違規裁罰、留守人機制，預計今年底送進立法院。至於搜救費用收費制，也會與體育署討論。

內政部部務會報今天安排國家公園署及消防署報告「入山入園精進作為」。內政部主任秘書黃駿逸在會後記者會轉述，內政部長劉世芳表示，為防範山域事故，已請國家公園署研議國家公園法修法方向，除納入保險外，應納入登山違規裁罰、留守人機制，並邀教育部、農業部及交通部共同研商，希望園區內外規範一致。

針對修法草案推動時程，國家公園代理署長陳貞蓉說，還需要時間研擬，預計今年底送到立法院，至於搜救費是否入法也會一併研議，由於登山活動管理屬於體育署業務，關於如何收費、由誰收費等議題，也會與體育署溝通，評估可行性。

黃駿逸補充，收費也涉及地方政府，內政部與國家公園署研議修法，會邀集地方政府共同討論、聽取各界意見。

此外，消防署說，自民國104年至113年共發生3450件山域事故，從數據分析，主因包括「高山原野環境易有迷途、創傷及高山症意外」、「自身準備不足缺乏安全自負觀念」及「輕忽雪季期間易發生滑落、失溫狀況」等，其中以「迷路」1263件最多，約占事故總數37%。

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消防署說，建議登山民眾下載離線地圖，也可租用「衛星定位設備」並使用「登山留守平台」，以確保在手機訊號不穩的山區能與外界保持聯繫。

陳貞蓉表示，為提升登山安全，已持續精進硬體設施，截至去年底共完成18座山屋整建及新建9座山屋，各國家公園管理處也與多家電信業者合作，已完成602面可通話地點標示；軟體服務部分，透過官網與「台灣登山申請一站式服務網」等多重管道宣導，並持續開設實體講座，加強民眾登山觀念。（編輯：林克倫）1140213