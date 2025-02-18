新北聯醫添搶救生命利器 高壓氧治療中心啟用

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（中央社記者王鴻國新北18日電）在民間捐贈下，新北市聯合醫院三重院區高壓氧治療中心啟用，院長項正川表示，高壓氧艙內可增加病人血氧量，成為搶救生命利器，有利傷口癒合及有效搶救一氧化碳中毒病人。

新北市長侯友宜今天主持聯醫高壓氧治療中心啟用及消防救難器材捐贈儀式，代表市府感謝民進黨議員李余典媒合民間愛心入士方秉仁等人，共捐贈新台幣1100萬元採購高壓氧艙2座，以及價值400萬元的消防搶救設備一批。

侯友宜等人隨後為聯醫高壓氧治療中心揭牌。他接受媒體聯訪時表示，聯醫及消防局獲高壓氧、搶救設備，將能有效照顧三重及所有需要被幫忙的人。

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項正川指出，病人在進入密閉的高壓氧艙後，利用艙內常壓來增加血管含氧量，改善缺氧情況，不僅能讓傷口有效癒合外，針對一氧化碳中毒病人，也能透過高壓氧治療，排出體內一氧化碳等有毒物質，在治療效果上能有效控制並達到顯著性的成效。

消防局長陳崇岳表示，感謝社會各界的支持與愛心，這次獲捐市價約400萬元搶救器材一批，將有效提升第一線消防人員的救災效率與安全保障。不僅有助於消防人員在執行任務時更迅速、精確地應對突發狀況，也進一步保障市民的生命安全。（編輯：李錫璋）1140218

新北市立聯合醫院三重院區高壓氧治療中心18日啟用，圖為民間捐贈2座高壓氧艙，院方還特別設置電視，提供病患在艙內進行長時間治療時觀看。中央社記者王鴻國攝 114年2月18日