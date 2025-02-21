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金門辦傷口照護工作坊 提升醫護消防治療品質

2025/2/21 17:30（2/21 17:46 更新）
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為將最新傷口照護新知能帶入基層，提升金門醫療品質，台灣燒傷暨傷口照護學會與金門醫院20日合辦傷口衛生治療策略工作坊，邀請金門醫護人員及消防局高級救護技術員等參與。（金門醫院提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年2月21日
為將最新傷口照護新知能帶入基層，提升金門醫療品質，台灣燒傷暨傷口照護學會與金門醫院20日合辦傷口衛生治療策略工作坊，邀請金門醫護人員及消防局高級救護技術員等參與。（金門醫院提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年2月21日
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（中央社記者吳玟嶸金門縣21日電）台灣燒傷暨傷口照護學會與金門醫院合辦傷口衛生治療策略工作坊，邀請金門醫護人員及消防局高級救護技術員共同參與，盼提升傷口照護專業水準。

為將最新傷口照護新知能帶入基層，提升金門醫療品質，台灣燒傷暨傷口照護學會與金門醫院在20日合辦傷口衛生治療策略工作坊。

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金門醫院透過新聞稿表示，此次著重在傷口衛生關鍵步驟，包括傷口清潔、清創、重塑與敷料選擇等環節；課程邀請台灣燒傷暨傷口照護學會理事長吳思賢，及台北榮民總醫院燒傷病房護理師蕭韜文講授與示範實作演練，幫助與會醫護及救護人員掌握最新照護技術，提供更精確且有效治療方式。

金門醫院表示，此次實作坊透過理論講解及實作演練的結合，盼深化專業知識，提升臨床操作能力，提升傷口照護專業水準；台灣燒傷暨傷口照護學會也表示，未來將持續與各地醫療單位合作，推動相關實作坊活動，促進各地區傷口照護發展。（編輯：郭諭儒）1140221

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