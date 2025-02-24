台師大境外生逾1700人創新高 占比居頂大之首

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（中央社記者許秩維台北24日電）台師大今天表示，113學年校內境外學位生突破1700人創新高，占總學生數的12.05%，居全台國立頂尖大學中首位，學校也積極推展全英語授課，每年開設全英課程達886門。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，為回應全球競爭與少子化挑戰，台師大積極推動雙語教育，2021年起全面啟動學士、碩士及博士全英語課程，截至目前已設立6個學士班全英語學程及62個碩博士全英語學程，涵蓋學校所有學術領域，每年開設的全英語授課課程已達886門。

為拓展國際招生，台師大提到，學校積極參與國際教育展、拍攝多語招生影片，強化全球社群媒體行銷，113學年境外學位生突破1700人創新高，境外學位生佔校內總學生數的12.05%，在全台國立頂尖大學中占比最高；台師大也協助國際學生參與留台就業輔導與實習招聘活動，2022至2024年，共有82名國際畢業生留在台灣就業。

台師大表示，學校全面推動行政雙語化，並設立專門的國際學生支援辦公室，提供境外生生活與學術支持，同時加強華語教育資源，設立專門課程幫助克服語言障礙，2021年至今已輔導近3000名境外生；未來更計畫每年聘用1名外籍行政人員，加強境外生的語言輔導與心理支持。

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另外，台師大僑生先修部是台灣唯一專門提供僑生大學先修教育的學府，提供全球僑生全面的學術基礎，為他們在台灣的學習生活提供更多機會；台師大國語教學中心自1956年成立以來，已成為全台規模最大且最具聲譽的華語教學機構，2024年學員逾5000人，來自世界90多國，展現台師大在華語教學的國際影響力。

台師大提到，未來將持續加強國際化進程，拓展更多跨國合作機會，為國際學生提供更完善的學術、生活及就業輔導，台師大希望透過國際化策略，提升台灣高等教育的國際競爭力，為全球學生提供一個優質的學習與發展平台。（編輯：陳政偉）1140224