速限恢復60公里提案 交部：通案不可行 需個別評估

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）部分民眾於公共政策網路參與平台提案「恢復舊制60公里規定，提高道路速限」。交通部今天說明，通案不可行，但民眾可就認為速限不合理路段提出建議，由各主管機關調整。

交通部發布新聞稿，速限提高雖可提高運輸效率，但也代表更低的事故容錯率，在遇有突發事件時需有更長的反應時間及煞車距離，以道路安全優先前提下，通案提高目前道路速限10至20公里的提議較不可行。

不過，交通部表示，民眾對於個別路段的速限認為不合理，可向道路主管機關反映，提出速限調整建議。交通部也將持續會同內政部警政署關注法規施行狀況，適時檢討相關規定。

交通部說，現行道路交通管理處罰條例第43條第1項第2款行車速度超過規定的最高時速40公里視為嚴重超速加重處罰，是民國105年間經相關專家學者建議應由原來超過規定的最高時速60公里，降為超過規定的最高時速40公里。

另外，國際上都把速度管理列為提升道路安全關鍵因素之一，國家運輸安全調查委員會也於行政院111年道安專案會議提出相同建議，經行政院及立法院相關委員提案修正，立法院112年4月14日三讀通過，自112年6月30日起，道路最高速限降為40公里。

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交通部統計，超過速限40公里以上的交通事故，112年6月30日修法前平均每月1萬2640件，修法後至113年下半年，降低至平均每月7018件，降幅近5成。

交通部另統計112年及113年1月至11月事故肇因分析，主要肇因為超速駕駛的事故，死亡人數分別為36人、32人；受傷人數分別是1891人、1062人，交通部認為，顯見修法後對於促使駕駛人遵守道路速限，減少嚴重超速行為並降低事故數量及嚴重度皆有助益。（編輯：李亨山）1140225