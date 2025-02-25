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台彩：電腦型彩券與刮刮樂今年銷售拚1558億元新高

2025/2/25 17:37
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（中央社記者張璦台北25日電）台彩春節加碼期間BINGO BINGO遊戲特殊玩法引發熱議，加上威力彩頭獎獎額衝破新台幣20億元帶動，台彩今天公布銷售統計，今年截至24日，電腦型彩券銷售額232.9億元，年增逾6成。

台灣彩券公司董事長黃志宜今天受訪表示，今年台彩目標電腦型銷售額720億元、立即型批售金額838億元，合計1558億元，創新高。

黃志宜指出，春節銷售成績可說是優於預期；台彩總經理謝志宏指出，今年截至24日，電腦型彩券銷售額232.9億元，年增66.2%；同時，立即型（刮刮樂）批售金額555.9億元，年增3.9%，兩者合計788.8億元，年成長16.8%。

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謝志宏進一步指出，今年農曆春節期間，即除夕前後15天，電腦型總銷售額160.6億元、創歷史同期新高。

謝志宏分析，今年截至目前的電腦型彩券業績成長主因，除與大樂透在春節加碼期間加開大紅包、小紅包獎項有關以外，威力彩、大樂透頭獎獎額也較去年同期更高，加上BINGO BINGO遊戲3星4倍10期在社群的話題延燒，吸引民眾嘗試。（編輯：張均懋）1140225

謝志宏
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