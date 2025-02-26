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海生館首創弧形LED攝影棚 沉浸體驗深海世界

2025/2/26 10:25（2/26 11:06 更新）
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國立海洋生物博物館打造「沉浸式弧形LED攝影棚」，結合環繞式弧形螢幕與天幕，讓民眾體驗深海魅力。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 114年2月26日
國立海洋生物博物館打造「沉浸式弧形LED攝影棚」，結合環繞式弧形螢幕與天幕，讓民眾體驗深海魅力。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 114年2月26日
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（中央社記者許秩維台北26日電）海洋生物博物館全台首創打造「沉浸式弧形LED攝影棚」，結合環繞式弧形螢幕與天幕，讓觀眾能感受如同潛入深海的感覺，見證海洋的壯麗與神秘。

教育部今天發布新聞稿指出，沉浸式弧形LED攝影棚是透過「國立社教機構環境優化．服務躍升計畫－新型態混合實境水下博物館」計畫補助建置，突破傳統投影限制，結合高亮度、極致對比、細膩色彩與清晰畫質，完美呈現海洋生態的每一處細節，即使在明亮環境下依然逼真如實。

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長期投入海洋探勘與生態影像記錄的海生館，也精選多段珍貴畫面打造獨家沉浸式影片，內容橫跨珊瑚產卵的驚豔美景、神秘海蛇與海龜的近距離探索，以及蘭嶼珊瑚白化、八代灣沉船探險等珍稀鏡頭，展現海底世界的多元與多變。

海生館表示，館內豐富的海洋生物與教育活動向來深受大眾喜愛，這次透過高解析度影像技術，結合環繞式弧形螢幕與天幕，打造沉浸式弧形LED攝影棚，希望喚起更多人對海洋生態的重視與珍愛。展演地點位於珊瑚王國館2樓「南藍繫語」特展區，即使不會潛水的觀眾，也能透過逼真的深海情境，體驗一場海底冒險。（編輯：張雅淨）1140226

#教育部
#海生館
#蘭嶼
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