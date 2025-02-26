學生團體爭取教師離線權 防隱性加班提升生活品質

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（中央社記者陳俊華台北26日電）學生團體「鉛筆藍圖」總召集人傅瀚柏今天說，學生權益高漲但教師權益卻未受重視，盼為教師爭取「離線權」，讓教師在下班後有權利選擇不回覆學生家長的來電及訊息，還給教師喘息空間。

由學生團體組成的鉛筆藍圖上午在立法院舉行記者會，並邀國民黨立委葛如鈞，以及台北教育工會、全國教育產業總工會、國教行動聯盟等代表出席。

傅瀚柏說，鉛筆藍圖是由不同縣市、學校、年齡的十幾名高中生組成的團體，希望整合學生、家長、教師等三方不同觀點，打造更完善的教育環境。在學生權益高漲同時，教師權益卻未受重視，其中教師離線權，是希望教師在下班後有權利選擇不用回覆學生家長的來電及訊息。

傅瀚柏表示，相信在非常緊急時教師還是會回覆，但若是可以隔天上班再討論也不急的事，是否就還給教師喘息空間，達到勞逸平衡，讓生活品質更好，進而提升教育品質。配套措施則是由校方設緊急聯絡窗口，希望拋磚引玉讓更多人關注這個議題。

葛如鈞指出，2017年法國先推出離線權，之後德國、義大利、比利時、加拿大等超過20個國家實施類似政策，台灣應借鏡學習，現在是討論離線權的適當時機，隨時待命的狀態會造成無法好好休息，回覆訊息其實就是隱性加班，政府應想辦法保障教師離線權。

台北教育工會理事長李惠蘭表示，建議教育部與各縣市教育局舉辦公聽會，廣納基層教師、家長、學生意見；明訂工作與非工作時間，除非緊急事情才與老師聯絡；透過親師座談讓家長了解老師的工作時間。法律部分可慢慢補足，工會願擔任家長、學生、教育行政單位間的橋梁，推動離線權。

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國教行動聯盟家長代表鍾君偉說，支持教師離線權，親師合作共創親、師、生三贏，當教師獲得充足休息，就能更有精力關注在教學上；期待有明確機制讓家長、老師可遵循，當有緊急事件發生時，可透過學校行政體系處理，例如設立值班專線，讓家長可聯繫。

台北市家長協會常務監事胡語姍表示，希望能給予明確規範與適當地家長教育，讓親、師、生明確了解自身的權利與義務，才能有效降低校園中的紛爭。（編輯：楊蘭軒）1140226