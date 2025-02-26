郵票選美活動 投票可抽折疊手機、電動自行車

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（中央社記者汪淑芬台北26日電）中華郵政公司為推廣集郵並宣傳郵票之美，3月3日至4月7日舉辦「114年郵票選美活動」，民眾投票就可參加抽獎，大獎有三星折疊手機、電動自行車、全聯禮券等。

中華郵政今天發布新聞稿，邀民眾票選113年所發行最美郵票1枚（或小全張1張），投票就可參加抽獎。

中華郵政表示，這次票選內容涵蓋文學書法、鐵道觀光、保育永續、休閒文學、名勝古蹟及寶島風情等主題，共計80個票選標的，呈現郵票蘊含的藝文之美。

民眾可於活動期間，透過「114年郵票選美活動」網站、「中華郵政 郵你真好」FB粉絲專頁，或中華郵政LINE官方帳號投票等多元方式參加活動，也可於明信片上書寫欲票選的郵票編號及投票者資料，郵寄至「100900台北北門郵局第100號信箱（114年郵票選美活動小組收）」。

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中華郵政提供的獎項，包括三星折疊手機SAMSUNG Galaxy Z Flip6 512G、都會通勤電動自行車GIANT EA102、蘋果平板電腦Apple 2024 iPad Air 128G、輝葉COZY FIT垂直律動機、LG CordZero R5T濕拖清潔機器人、Dyson Supersonic Nural吹風機、Nintendo Switch OLED主機、精裝本郵票冊以及全聯禮券1000元等好禮。

「114年郵票選美活動」詳情可洽各地郵局，或至「114年郵票選美活動」網站（https://gov.tw/kxW）查詢。（編輯：張雅淨）1140226