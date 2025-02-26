響應棒球熱 宜花東聯手推全年免費賞鯨大獎

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（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）延續台灣棒球熱潮，推廣友善賞鯨旅遊，宜蘭、花蓮、台東3縣賞鯨業首度度攜手推出2025全年免費賞鯨大獎活動，符合條件遊客抽出3名幸運者可無限次數暢遊，體驗東部海洋魅力。

賞鯨業者表示，台灣棒球隊在世界棒球經典賽資格賽成功晉級2026年經典賽正賽，這場勝利引發熱烈討論。為延續這股熱情，宜蘭、花蓮、台東3地賞鯨業者首度攜手合作推出「2025全年免費賞鯨」大獎活動。

這次活動不僅是東台灣賞鯨業界首次聯手合作，更希望透過台灣棒球隊在國際賽事佳績，吸引更多人走向大海，親身體驗東台灣海洋之美，並將海洋保育與永續觀光概念融入旅遊體驗中。

聯手推廣的3家賞鯨業者都是政府認證友善賞鯨業者，遵守國際標準生態觀光規範，不驚擾、不追逐鯨豚，確保旅客在不影響海洋生態前提下，安全且負責觀賞鯨豚風采。

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業者表示，東台灣海域生態資源豐富，各地風景與鯨豚生態各具特色。宜蘭龜山島海域因海底火山地形與溫泉吸引大量飛旋海豚，遊客可欣賞海豚翻躍的壯觀景象；花蓮外海是台灣重要鯨豚洄游區，可見抹香鯨、熱帶斑海豚等多種鯨豚悠游；台東三仙台海域擁有清澈海水與珊瑚礁生態，適合觀察熱帶海洋生物，也能遇見偽虎鯨或領航鯨現身，感受東部海洋魅力。

業者表示，即日起至3月10日透過官方LINE@帳號預訂烏石港「凱鯨號」、花蓮港「多羅滿賞鯨」、成功港「晉領號」3家業者任一經典賞鯨行程，即可獲得抽獎資格。12日公開抽出3名幸運旅客，獲得全年不限次數免費賞鯨體驗，暢遊宜花東海域，與鯨豚近距離接觸。（編輯：孫承武）1140226