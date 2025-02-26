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文大迎63週年校慶 表彰林郁婷等20名傑出校友

2025/2/26 16:19
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（中央社記者許秩維台北26日電）中國文化大學今天舉行63週年校慶典禮，並表彰巴黎奧運女子拳擊金牌林郁婷、義美食品公司董事長高志尚等20名傑出校友，彰顯文大校友對台灣社會的重大貢獻。

中國文化大學發布新聞稿指出，中國文化大學今年迎接63週年校慶，以「璀璨文化 榮耀華岡」為主題，象徵文化大學在堅守傳統的同時，不斷追求創新與品牌升級，從歷史的厚度邁向未來的廣度。

文化大學董事長陳泰然提到，高教面臨AI迅速發展、少子女化帶來的大學招生不足等挑戰，大學必須轉型，才能永續發展，在競爭中保持領先，文化大學將秉持開放態度，運用科技應用，堅守教育的核心價值，確保在高教浪潮中持續領航。

文化大學校長王子奇表示，未來將聚焦ESG永續人才培育、華文人才培育等3大發展方向，以提升學校競爭力與影響力，同時因應超高齡社會，培養具備食品營養、休閒活動、教育、心理等跨領域專業能力的人才，並直接與產業對接，以提升畢業生就業競爭力。

文化大學今年校慶表彰20名傑出校友，在學術、企業、社會服務、文化藝術及體育領域皆展現卓越成就。

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學術領域的傑出校友，包含中央研究院資通安全專題中心執行長李育杰與台灣藝術大學表演藝術學院院長曾照薰；文化藝術與體育領域的傑出校友為2024年巴黎奧運女子拳擊金牌林郁婷；企業經營方面，包括義美食品公司董事長高志尚、全家便利商店公司董事長葉榮廷等人。

為深化國際學術合作，文化大學頒授「中國文化大學榮譽獎」給日本創價大學校長鈴木將史，以表彰其在國際學術合作上的卓越貢獻。（編輯：管中維）1140226

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