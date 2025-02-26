馬來虎「Serikin」相親去 北市與新加坡合作借殖

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（中央社記者陳怡璇台北26日電）北市動物園與新加坡合作馬來虎雙向借殖計畫，北市雌性個體「Serikin」已順利抵達新加坡，後續也將自新加坡動物園借殖調度1隻雄性個體來台，盼促成血緣更新。

北市動物園今天以新聞稿表示，加入國際馬來虎域外保育計畫，透過美國動物園暨水族館協會（AZA）老虎區域血統書管理者及物種存續委員會（SSP）顧問、世界動物園暨水族館協會（WAZA）東北虎和蘇門答臘虎GSMP族群管理顧問Kathy Traylor-Holzer協助，爭取從法國Le Parc des Félins貓科園借殖2隻3歲雌性馬來虎，加入老虎的全球保育計畫。

動物園說，這也是北美、歐洲與東南亞動物園暨水族館協會間跨區域、跨機構，在馬來虎保育議題上的首次合作。

動物園指出，2隻雌性馬來虎姐妹檔「Shima」和「Serikin」2019年出生，在適應北市動物園的照養環境近1年後，透過與新加坡動物園的雙向借殖合作，計畫於今年先將馬來虎姐妹中的「Serikin」送往新加坡萬態野生動物保育集團（Mandai Wildlife Reserve）轄下的新加坡動物園配對，為此「Serikin」從去年底就開始在熱帶雨林區的後場進行入箱籠的訓練，同時做出國搭機的準備。

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動物園說，馬來虎「Serikin」經過逾16個小時的準備、飛行和等待，今天凌晨安全抵達新加坡，開始為期30日的檢疫觀察；動物園指出，後續也將自新加坡動物園借殖調度1隻雄性個體來台北，以促成另一組繁殖配對。

動物園表示，老虎在國際自然保育聯盟（IUCN）的紅色名錄中列「瀕危」（EN）等級，而包括馬來虎在內的多種區域亞種，更是因嚴峻的生存考驗，被列至「極危」（CR）等級，此次透過動物園間持續進行個體調度，促成新的繁殖配對及血緣更新，目標即在鞏固馬來虎域外安全族群。（編輯：郭諭儒）1140226