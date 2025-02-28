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教育部辦教師研習 以藝術、文史角度認識228

2025/2/28 11:51（2/28 12:06 更新）
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教育部28日表示，近日舉辦的教師研習課程中，安排參訪「鐵幕裡的自由幽靈—以藝術作為抵抗的巴洛格作品展」，鼓勵將轉型正義融入課程。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年2月28日
教育部28日表示，近日舉辦的教師研習課程中，安排參訪「鐵幕裡的自由幽靈—以藝術作為抵抗的巴洛格作品展」，鼓勵將轉型正義融入課程。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年2月28日
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（中央社記者陳至中台北28日電）今天是228和平紀念日，教育部近日舉辦教師研習，透過歷史導覽、學術探討和藝術策展，深化教師對228的理解，進而將轉型正義融入課程，啟發學生思考與關懷社會。

教育部今天發布新聞稿，介紹本月21日與228事件紀念基金會合作的「回首過去，認識228—全國教師培力課程」，活動中邀請基金會董事長薛化元等人，從全球政治發展與法律條例的角度解析228事件。

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另外，課程中也邀請「鐵幕裡的自由幽靈—以藝術作為抵抗的巴洛格作品展」策展人王善卿，分享藝術策展如何成為歷史教育的轉譯方式，協助教師引導學生將歷史學習轉化為具象的創作與展覽。

教育部表示，透過教師的引導，從在地歷史出發，結合多元藝術與策展形式，能讓學生更具體感受228事件的歷史影響，進一步深化對轉型正義的認識，讓歷史教育不會僅停留於課堂，更能內化於生活與思考之中。期待未來轉型正義不再只是口號，讓尊重自由與人權成為全國人民的一種生活態度。（編輯：陳政偉）1140228

#228事件
#教育部
#轉型正義
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