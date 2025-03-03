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日籍男單車環島爆胎落鏈摔車 台西警熱情伸援

2025/3/3 11:26（3/3 12:21 更新）
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一名年輕日籍男子日前騎單車環島，行經台17線雲林段時發生爆胎，正好雲林縣警察局台西分局橋頭派出所員警巡邏經過，協助排除狀況，讓日籍男繼續踏上旅程。（警方提供）中央社記者姜宜菁傳真 114年3月3日
一名年輕日籍男子日前騎單車環島，行經台17線雲林段時發生爆胎，正好雲林縣警察局台西分局橋頭派出所員警巡邏經過，協助排除狀況，讓日籍男繼續踏上旅程。（警方提供）中央社記者姜宜菁傳真 114年3月3日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）一日籍男子上月25日騎單車環島，經台17線雲林段時發生爆胎、落鏈，正好台西分局橋頭派出所員警巡邏經過，協助排除故障，日籍男子說，此趟旅程台灣人的善良令人感動。

雲林縣警察局台西分局今天發布新聞稿指出，2月25日下午4時許橋頭派出所巡佐林榮偉、警員吳詠智執行勤務時，行經台17線往南時，發現一名年輕男子蹲坐路邊，看似受傷需幫助，因台17線靠海，且適逢冬季海風肆虐，員警擔心發生危險，立即停靠路邊，詢問是否需要幫助。

員警與此名男子比手畫腳一番，警方發現男子來自日本，便使用翻譯軟體與日籍男子溝通。

日籍男子表示，他來自日本，欲趁年輕時來台灣旅遊並實行環島夢，環島途中行經台17線時，因為自行車爆胎及腳踏車鏈脫落，導致自摔受傷，但因為地處偏僻，想求助又語言不通，沿途攔下的民眾均無法順利溝通。

員警聽後，立即協助聯絡腳踏車店老闆前來協助修理自行車，修車期間；員警吳詠智也不斷在路邊與日籍男子聊天，緩和他緊張心情。

林榮偉也請學日文的兒子嘗試與他聊天，直到自行車老闆確認自行車狀況安全無虞，又能繼續踏上旅程、圓環島夢。

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日籍男子說，此次環島行是最特別的，尤其台灣警察的熱情，讓他慶幸是來台灣旅遊，台灣人的善良，讓人感動。

日籍男子離開時，不斷回頭向員警揮手道別，員警們也祝福他一路平安，「台日友好」。（編輯：陳仁華）1140303

#日本
#警察局
#台17線
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