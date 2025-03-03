預售屋契約查核11案違規 消保處提醒注意4樣態

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（中央社記者楊淑閔台北3日電）消保處今天公布113年第2次預售屋契約查核，基本查核50案、項次違規率1.7%，熱銷查10案、項次違規率4.7%，共11案違規，主要樣態為審閱期不足5天等4種，最高罰新台幣30萬元。

行政院消費者保護處召開「預售契約須注意，購屋居住才安心」記者會，公布會同內政部地政司、地方政府地政局（處）113年9到12月辦理「113年度第2次預售屋買賣定型化契約查核」的結果。

行政院消保處諮議陳世元指出，每案查15項目，查核分成兩部分。首先是109年來歷年查核的基本案50案，共查核750項次，計有8案、共13項次違規，項次不合格率為1.7%，對照109年的49.5%，之後明顯下降。

這次查核有8案違規，對照109年46案、110年23案、111年18案、112年13案、113年第1次12案，呈現下降趨勢。

其次，陳世元說，自113年第1次查核起，增加查核全國銷售戶數前10名建案部分，查核10案，合計150項次，這次（113第2次）計有3案、共7項次不合格。

以項次計算違規率4.7%，比上述基本50案的項次違規率1.7%高出1倍以上。對比113年第1次查核熱銷案的項次違規率2%，也高出1倍以上。再者，對照建案的案例數，則和113年第1次一樣，都是查10案，有3案違規。

陳世元並說，這次共計11案違規，已由地方政府依據平均地權條例第81條之2規定執法裁處，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，共開罰234萬元；其中罰最高的是30萬元，例如源清建設在彰化1案，以及興富發建設在高雄市及台中市各1案，共2案。

陳世元說，違規樣態主要有4種，一、契約審閱期不足5天，正確來說，8月29日帶回審閱，須於9月4日（含）以後才能簽約。

二、未記載停車空間面積占共有部分總面積的比例，以及必須記載停車位的長、寬、高，但有業者計算錯，從「牆壁心」起算。

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三、自來水、電力必須是「接通」狀態，但是有業者寫成「可接通狀態」，陳世元提醒消費者，這是不同的。

四、交屋保留款為房地總價5%，且是屬於自備款，不是銀行貸款部分；但有業者自行將小數點後數額捨去，或是納入銀行貸款計算。（編輯：管中維）1140303