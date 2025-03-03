弘光科大生赴日研習動畫 參與柯南製作登片尾名單

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（中央社記者趙麗妍台中3日電）弘光科技大學師生前往日本AMPS國際動漫學院研習，師生參與日本動畫公司4部原畫製作，其中「名偵探柯南」已在日本播映，參與的大三學生方馨妤名字登上片尾名單。

弘光科技大學今天發布新聞稿，多媒體遊戲發展與應用系成立「動畫產學合作小組」，助理教授王瑋名帶領學生半年來參與日本動畫公司4部原畫製作，其中一部「名偵探柯南」最近在日本播映，參與製作的大三學生方馨妤名字出現在片尾名單中。

王瑋名指出，去年9月帶領多遊系學生前往日本AMPS國際動漫學院研習，增進學生動畫技巧，因他認識的日本業界人士在網羅原畫製作合作團隊，10月在系上成立「動畫產業合作小組」，帶領學生參與合作案，除小組長方馨妤，小組還有6名大二、大一學生成員。

「動畫產學合作小組」已進行4個合作案，接下來會陸續上映，小組其他成員名字也會出現在片尾製作群名單中；王瑋名說，日本為世界動畫產業重鎮，透過國際產學合作，讓對動畫製作有興趣學生能增進實務經驗，也可累積作品，有助未來在相關業界發展，一舉數得。

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方馨妤指出，參與合作比較大的挑戰是適應不同動畫公司的規格及了解日本常用的動畫專有名詞，溝通上都是用日文，要花比較多時間去做功課；因每間動畫公司作業風格及規格不同，每個案子要去熟悉的東西也都不同，這段期間練就與不同公司合作的溝通能力。

方馨妤說，收獲最大的是學會動畫的動作設計，1秒動態影像由24張圖構成，依據合作公司提供的角色3視圖，構思畫出腳本中每一卡（cut）動態動作，必須讓上一卡與下一卡之間動作順暢連結起來，相信這些實務經驗，有助於自己未來在動畫領域發展。（編輯：陳仁華）1140303