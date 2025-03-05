輔助治療犬伴病人6年將退休 北榮封永遠榮譽員工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北5日電）全台首隻駐點醫院的輔助治療犬「歐巴」在北榮陪伴病人超過6年，接近10歲的牠將於今年退休。北榮今天表示，歐巴將是永遠的榮譽員工，也將有新的輔助治療犬接續工作。

一身黑毛、有著無辜大眼的「歐巴」，是全台第1隻在醫院駐點的輔助治療犬。民國104年出生的牠，自108年2月起，開始在台北榮總任職，專門駐點安寧團隊，工作至今已經6年。

台北榮總透過臉書（Facebook）分享，昨天上午，最疼愛犬貓的前總統蔡英文也特地帶來自家烘製的牛肉乾，慰勞長年守護病人心靈健康的歐巴。歐巴開心地品嚐著美味的牛肉乾，眼神裡滿是幸福與感激，現場氣氛溫馨。

北榮院長陳威明今天告訴中央社記者，輔助治療犬不容易培養，不是隨便抓一隻狗就可以來工作，從導盲犬轉職輔助治療犬的歐巴，不僅情緒非常穩定，從來沒有在安靜的醫院裡吠叫，面對患者身上的管線，更絕對不會亂咬。

歐巴在醫院任職期間，寫下不少感動故事。陳威明說，牠不僅讓阿公阿嬤在臨終前也有笑容；在生命最後幾天都不坐起來的孩子，看到歐巴而坐起來，歐巴則乖乖在孩子腳上讓人撫摸。

透過 Google News 追蹤中央社

如今歐巴年紀已將近10歲，陳威明說，歐巴將於今年退休，但這並不代表告別，牠仍會不時回到醫院看看老同事，並成為榮總永遠的「榮譽員工」，繼續帶來溫暖與歡笑；北榮也將像照顧家人一樣，陪伴歐巴度過牠的退休生活，讓牠的下半生依舊充滿愛與幸福。

陳威明也預告，目前新的輔助治療犬已經正在訓練中，屆時預計會讓新夥伴跟歐巴有3到6個月的「交接期」，一定不會讓輔助治療犬的服務中斷。（編輯：陳政偉）1140305