陽明交大揭密台式英文發音 用拼寫背單字是關鍵

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（中央社記者許秩維台北6日電）很多人在學英語時會覺得自己的發音很台，陽明交大團隊研究發現，如果學英語不是靠聽覺，而是仰賴單字拼寫的記憶方式，中英文發音習慣的差異，就很容易導致發音出現「台式英文」。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，陽明交大外國語文系教授盧郁安帶領的團隊研究發現，中文使用者在學習英語時，往往依賴拼寫來記住單字，然而英語拼寫與實際發音並不是完全一對一對應，這也導致學習者的發音與英語母語者有所不同。

研究團隊說明，有些語音會帶有一股明顯氣流，稱為送氣音（例如注音符號的ㄆ），反之則是不送氣音（例如注音符號的ㄅ）；如果對應英文直譯中文的拼音系統，很多人會把英文字母P、T、K當成送氣音，B、D、G當成不送氣音。

但在英語世界裡，P、T、K字母在不同情境的發音會有所變化，團隊舉例，SPACE（空間）的英文發音應該唸成「斯貝斯」（ㄙ ㄅㄟˋ ㄙ），P應該發成不送氣音；但在中文拼音或注音符號中，ㄆ、ㄊ、ㄎ本身就是送氣音，故中文使用者看到字母P、T、K時，常會直覺發成送氣音。

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經由一系列語音模仿實驗，研究顯示，當中文母語受測者只聽到英語發音，能更正確地模仿送氣及不送氣音的差異，但若受測的同時也看到英語拼音，就常受到拼音的影響，因此如果學習英語不是仰賴聽覺，而是靠視覺上仰賴單字拼寫的記憶方式，這些中英發音習慣的差異，很容易就會導致發音出現台腔的「台式英文」。

「這並不是發錯音，而是因為學習者受母語影響，無意識地使用自己熟悉的發音規則。」盧郁安表示，發音差異來自於語言系統的內在規律與結構，在語言學實證中，可透過提升第二語言使用者對發音變化的覺察力，幫助掌握不同語言系統的學習。（編輯：李亨山）1140306