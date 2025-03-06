6旬男菸槍突發瀕臨呼吸衰竭 竟是小細胞肺癌惹禍

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（中央社記者曾以寧台北6日電）年約60男性老菸槍呼吸困難送急診，檢查發現竟是小細胞肺癌，腫瘤壓迫肺動脈並引發阻塞性肺炎。醫師提醒，小細胞肺癌有超過9成病人有長期吸菸史，降低風險戒菸最有效。

這名患者前被送到台北市立萬芳醫院急診室時，呼吸費力、窘迫，需額外氧氣治療才能維持正常血氧，醫療團隊立即安排電腦斷層，發現左肺有顆大型腫瘤壓迫肺動脈並引發阻塞性肺炎，隨後確診為小細胞肺癌。幸經第一線化學治療，肺部病灶逐漸改善，症狀獲得緩解，順利出院返家。

萬芳醫院胸腔內科醫師楊善堯今天透過新聞稿表示，此病人有超過40年的吸菸史，首次因小細胞癌就醫時，症狀已相當明顯；這類病人在確診時，腫瘤通常已廣泛擴散，因此需要積極治療，以改善症狀和生活品質。

根據衛生福利部國民健康署癌症登記報告統計，肺癌從民國102年至111年連續位居國人癌症死因之首，每年奪走超過9000條性命，且每年新增約1萬3000名病人，以民國111年來例，死亡個案數就達1萬53人，新增個案數（不含原位癌）則有1萬7982人，顯示肺癌對國人健康的嚴重威脅。

楊善堯說明，小細胞肺癌雖在所有肺癌中相對少見，但惡性程度極高，且多數病人在確診時，腫瘤已轉移到胸部以外，因此治療挑戰相當大。目前主要治療方式包括化療合併免疫治療，必要時採放射治療，大部分病人對一線化療反應良好，可在短期內改善；但有效期間較不穩定，後線治療選擇也較受限。

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楊善堯指出，當小細胞癌腫瘤體積增大，症狀容易與感冒、支氣管炎或肺炎等呼吸道疾病混淆，許多長期吸菸者因習慣慢性咳嗽與呼吸不適，往往忽略警訊，直到腫瘤侵襲至氣管、心臟、神經、肋膜或其他組織時才有所察覺。

肺癌的主要風險因子之一為「吸菸」，楊善堯提醒，研究顯示，吸菸年數越長、吸菸量越大，罹癌風險也隨之升高，特別是小細胞肺癌與吸菸行為有密切關聯，超過9成病人有長期吸菸史，戒菸是降低肺癌發生風險的最有效方法。（編輯：李亨山）1140306