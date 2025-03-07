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羅東林場鏽蝕木棧道整修完畢 嶄新對外開放

2025/3/7 15:30
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣7日電）羅東林業文化園區（羅東林場）內的環池木棧道架體近年出現鏽蝕，經農業部林業及自然保育署宜蘭分署修繕，並將木棧道沿線的解說展示牌更新後，現已重新對外開放。

宜蘭分署今天發布新聞稿表示，羅東林場為昔日蘭陽地區太平山檜木唯一的集散地，2012年依文資法登錄為文化景觀區，保有完整林業設施遺跡如貯木池、運材軌道設施、退役蒸汽機車頭、卸木平台等過去的林業生產設施，並於2009年對外開放參觀，提供民眾舒適又兼具文化歷史的遊憩空間。

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羅東林場對外開放參觀，宜蘭分署指出，園區內貯木池東側鄰近台鐵鐵道的環池木棧道架體近年出現鏽蝕、周邊樹蔭與池邊淤泥過於繁盛，加上沿線原有「林場時光廊道」解說展示牌因日曬而剝落模糊，影響整體視覺景觀。

宜蘭分署表示，為持續提供民眾優質安全休憩環境，去年施工改善、局部清淤、更新解說牌上的圖文資料及老照片後，日前全部完成並對外開放，提供遊客煥然一新的休憩散步環境。（編輯：戴光育）1140307

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