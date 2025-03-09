早安世界》台電推演3方案 含民生用電全面調漲防虧損擴大
台電推演3方案 含民生用電全面調漲防虧損擴大
電價審議委員會近期將召開會前會，台電推演3種劇本，最佳情境為立法院同意千億預算撥補，即可不漲電價；但考量到預算撥補仍有變數，台電內部規劃，若今年要避免再擴大虧損，住宅、小商店等民生用電可能全面調漲。（看完整報導）
今氣溫回升南部白天高溫接近30度 15日再轉冷
今天起冷氣團減弱氣溫回升，南部白天高溫將接近攝氏30度；13日起接連有2波鋒面通過，全台都有降雨機會，15日起預計有東北季風或大陸冷氣團等級冷空氣南下，北部、宜蘭將明顯轉冷。（看完整報導）
柬埔寨寮國等與中友好國家旅遊風險增 外交部加強安全宣導
路透社7日引述台灣官員及政府備忘錄指出，中國高官日前指示國家安全單位在對中友善國家打擊台獨支持者。外交部8日說，已請駐外館處掌握及評估相關風險；外交部也將加強宣導，提醒民眾注意旅外安全。（看完整報導）
韓國檢方決定不上訴 尹錫悅被捕52天獲釋
韓國聯合通訊社報導，韓國檢方決定不對法院撤銷拘留尹錫悅的裁決提出上訴，尹錫悅8日獲釋。當傳出檢方可能放人的消息後，聚集在首爾拘留所前的數百名支持者大喊尹錫悅的名字，高聲歡呼。他在8日傍晚步出拘留所大門，向支持者致意。（看完整報導）
俄軍飛彈無人機襲烏克蘭東部 至少14死37傷
烏克蘭內政部8日表示，俄羅斯軍隊於夜間動用飛彈和無人機襲擊烏國東部，造成至少14人喪命、37人受傷。烏克蘭總統澤倫斯基在臉書上說：「這類攻擊顯示俄羅斯的目標沒有改變。因此，繼續盡最大努力保護生命、強化我國防空並加強制裁俄羅斯是至關重要的。」（看完整報導）
MLB球星費柴德願為台灣打經典賽 稱台灣隊「我們」去年見過曾豪駒
美職台美混血球星費柴德向中央社表態，2026年經典賽有意願效力台灣隊，他懷抱期待說「看我們在WBC能有什麼表現」，語氣上似乎已把自己納入台灣隊一員。在美國長大的他表示，想多認識台灣文化，經典賽正是機會。中職秘書長楊清瓏回應，是否納入考量要看總教練想法，但會持續與旅外華裔球員保持聯繫。（看完整報導）
洗腎有望免跑醫院 居家血液透析最快5月納健保
長期高血壓、糖尿病、腎絲球腎炎、腎毒性藥物等皆可能導致末期腎臟病，進而需要透析，目前有血液透析、腹膜透析2種方式。台灣洗腎患者高達9成選擇血液透析，要定期去醫院報到，舟車勞頓且時間也不夠彈性。衛福部健保署長石崇良8日說，將推動「居家血液透析」納健保，最快今年5月上路。（看完整報導）
雲云科技命案死者曾控職場霸凌 北市勞動局將勞檢
雲云科技曾姓負責人7日持刀刺死梁姓技術長，由於梁男在離職告別信中指控遭職場霸凌，台北市勞檢處將派員進行勞動檢查，尤其針對是否訂定職場不法侵害預防計畫。（看完整報導）
性騷擾防治修法滿週年 申訴增17%、肢體騷擾最多
性騷擾防治法修法上路8日滿週年，衛福部統計，申訴案比前1年增加17%，成案約1700件，被害人9成是女性、18歲至未滿30歲最多，樣態以「肢體騷擾」最大宗，其次為「傳送色情圖片或偷窺偷拍」。（看完整報導）
HBL松山最後一分鐘戲劇性逆轉光復 睽違7年晉冠軍戰
HBL松山高中8日在4強首戰戲劇性以64比62逆轉光復高中，第4節時雖一度落後達8分，但充分展現不放棄精神，憑藉強悍防守，加上極高罰球把握度，松山最後如願逆轉挺進冠軍戰。不但是繼106學年度後再度晉級冠軍戰，也是教練葉韋喬執教生涯在小巨蛋首勝。（看完整報導）
開箱老照片》余登發父子叛亂案受審
1979年3月9日，高雄前縣長余登發父子被控涉嫌參與「吳泰安匪諜叛亂案」，遭檢方以知匪不報、為匪宣傳罪名起訴，在台北警備總部軍事法庭開庭審理。余登發、余瑞言分處8年、2年徒刑，美麗島事件後為減低社會反彈，才保外就醫獲釋。（看完整報導）
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- 早安世界》台電推演3方案 含民生用電全面調漲防虧損擴大2025/03/09 07:19
- 2025/03/07 07:42
- 2025/03/06 07:26
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