早安世界》台積電擴大對美投資 賴總統：成就台灣更大實力
台積電擴大對美投資 賴總統：成就台灣更大實力
台積電宣布赴美擴大投資，引發各界關注台灣能否持續保有半導體製造優勢。總統賴清德6日偕同台積電董事長魏哲家召開記者會，賴總統表示，每一次台積電的布局，除了壯大台積電、讓台積電更有競爭力，也讓台灣的協力廠商與企業得以有機會進入國際；政府在台積電赴美投資過程中，沒有接受到來自美國的壓力。魏哲家則說，加大美國投資是因為美國客戶需求非常大，今年、明年生產線都滿了，後年要建的產線也被訂了，台灣今年要蓋11個生產線，不僅不會影響台積電在台灣的投資，而且會加速。（看完整報導）
中國以進口牛肉誘與台灣斷交 遭巴拉圭政府悍拒
日本產經新聞報導，中國一名外交官去年12月提出「擴大進口牛肉」等產品為條件，要求巴拉圭政府與台灣斷交、跟中國建交，但遭巴拉圭政府拒絕。根據巴拉圭駐日大使表示，「巴拉圭因為未與中國建交，完全無法出口牛肉到中國」。（看完整報導）
核三廠火警 台電：冷卻水塔管路切割火星吹飄導致
台電核三廠6日上午冷卻水塔失火，後經消防隊撲滅。台電表示，初判火警原因為廠房外圍進行管路切割時產生火星，不慎吹飄至冷卻水塔造成燃燒。冷卻水塔材質為塑膠，因此燃燒的煙霧較大，但不影響機組發電及核能安全，無放射性物質外釋之虞。屏東縣政府表示，核三廠未立即通報發生火警，可處4萬元以上10萬元以下罰鍰，縣府擬採最高額度裁罰。（看完整報導）
今天仍濕冷週末回溫 10日起中南部高溫上看30度
中央氣象署表示，受大陸冷氣團影響，7日各地天氣偏冷，加上華南雲雨區東移，白天起各地降雨愈來愈明顯，整天偏濕冷。氣象署指出，這波冷氣團預計會持續至8日，但降雨8日起漸緩。氣象署預計13日有一波鋒面位於台灣北部海面，北部、東半部地區及中南部山區將有局部短暫陣雨。（看完整報導）
韓空軍誤投炸彈毀民宅釀15傷 軍方：輸入座標錯誤
韓國及美國軍方6日在韓國京畿道北部抱川市進行聯合訓練時誤投炸彈，造成民眾2人重傷、13人輕傷，其中10人送醫。韓國空軍證實，誤擲的炸彈為MK-82，殺傷半徑約等於一座足球場。韓美軍方已暫停實彈射擊訓練，當局也暫時疏散當地居民，確認8枚炸彈中並無未爆彈。韓國軍方對此表達歉意，表示將積極提供損害賠償等一切必要措施。（看完整報導）
應美國三大車商請求 川普同意延緩徵加墨汽車關稅
白宮新聞秘書李威特表示，因美國3大汽車製造商提出請求，總統川普決定延遲一個月實施對加拿大及墨西哥加徵汽車關稅，李威特並說，川普對於聽取更多豁免意見持開放態度。另外，聯準會表示，美國各地企業預期川普的關稅計畫將迫使他們調漲價格，其中一些企業已提前漲價。（看完整報導）
武器與情報停供 烏克蘭恐今夏前耗盡美軍援
美國總統川普2月28日與烏克蘭總統澤倫斯基起口角後，暫停對烏軍援與情報分享，烏方評估美援彈藥可能今夏前耗盡。美方官員表示，若澤倫斯基能順應白宮要求，暫緩武器交付與情報共享的時間會相對縮短，一旦簽好礦產協議，美方情報分享就會恢復，拜登政府時期決定撥交的裝備也會恢復上路。另外，歐洲聯盟領袖6日在比利時首都布魯塞爾召開緊急高峰會，澤倫斯基為歐洲繼續力挺基輔表達謝意，並強調這意味烏克蘭「並非孤軍奮戰」。（看完整報導）
中國兩會報告涉台內容少 學者：美中關係未定台海先按暫停鍵
中國國務院總理李強5日上午於人大會議開幕式上進行政府工作報告，涉台內容以128字呈現。學者直言，美中關係在中共對台政策是上位概念，目前美中關係未定下，中共對台先按下暫停鍵；中國政府工作報告涉台內容從「一中原則」談到「反獨促融」，幾乎是一個「該談都談、行禮如儀」過程。（看完整報導）
衛福部：住院及加護病房等候人數下降 續監控急診壅塞情況
急診壅塞問題引發關注，衛福部6日表示，目前等候住院以及加護病房的人數都逐漸降低，但求診者還是相當多。衛福部呼籲，民眾若有身體不適情形，可以先在住家附近就醫，將對急診舒緩有所幫助。（看完整報導）
基隆議員張秉鈞詐領助理費緩刑5年定讞 褫奪公權將解職
民進黨基隆市議員張秉鈞詐領助理費新台幣119萬餘元，一審依利用職務機會詐取財物罪判處有期徒刑1年11個月，褫奪公權4年，緩刑5年，二審維持原判。張秉鈞不服判決，再度上訴三審；最高法院認為，原判決無違誤，調查完備，6日駁回上訴，全案定讞。（看完整報導）
開箱老照片》男士烹飪大賽
1976年3月7日台北市青商會舉辦男士烹飪大賽，共60位男士在台北羽球館餐廳花園同台較勁。現場先由特別來賓做烹飪示範，包括作家亮軒、歌手鄒森等，藉活動證明烹飪不是女性義務，打破男性遠庖廚的觀念。（看完整報導）
以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！
電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube
- 早安世界》台積電擴大對美投資 賴總統：成就台灣更大實力2025/03/07 07:42
- 2025/03/06 07:26
- 2025/03/05 07:23
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。