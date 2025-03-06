早安世界》川普國會演說 重申反跨性別、稱格陵蘭一定會到手

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

川普回鍋白宮首次國會演說 重申反跨性別、稱格陵蘭一定會到手

美國總統川普重掌白宮後，4日首次在國會發表演說，為時近100分鐘。川普宣揚上任6週來所取得的成就，重申反對跨性別參加女子賽事、向格陵蘭喊話歡迎加入美國，並矢言將不惜一切代價，全力推動重塑美國政府及終結烏克蘭戰爭。川普也提到，稍早收到烏克蘭總統澤倫斯基來信表達烏克蘭準備好盡快重返談判桌，朝向永久和平前進，烏克蘭也已準備好簽署礦產及安全協議。（看完整報導）

冷氣團今天南下影響至9日清晨 中部以北7日前多雨

氣象署表示，大陸冷氣團6日南下，中部以北降溫較明顯，預估6日晚至7日晨最冷，北部平地普遍低溫約攝氏13、14度，9日白天會明顯回溫。降雨方面，7日前受華南雲雨區影響，中部以北、宜花全天不定時有短暫雨。（看完整報導）

育嬰留停津貼擬增為7個月 估2.1萬人受惠

勞動部正研議修正「就業保險法」，讓領滿6個月育嬰留職停薪津貼的雙親，再增加各1個月，希望協助新手爸媽減輕育嬰留停期間的經濟負擔、在分擔家務上能更平等，初估約2萬1000多人受惠。（看完整報導）

113年交通死傷下降 行人死亡16年來新低、酒駕喪命年減3成多

交通部公布最新道安數據，113年交通事故30日死亡人數為2950人，是近3年最低，其中行人死亡366人，是16年來新低，另外，113年酒駕死亡160人比112年減少93人，降幅達36.8%，改善最明顯。（看完整報導）

美軍委會議員對立院刪國防預算表達疑慮 國民黨：支持適度軍事投資

聯邦參議院軍事委員會4日上午對美國國防部次長提名人柯伯吉的人事案舉行聽證會。柯伯吉表示，上任後將特別關注加速強化及改革美國軍售，以強化台灣自衛能力。聽證會上，美國聯邦參議員蘇利文對台灣立法院刪減國防預算表達疑慮，抨擊為「玩危險遊戲」，並點名國民黨，柯伯吉對此表示感到非常不安。國民黨回應，強化國防是國民黨一貫秉持「2D戰略」的首要關鍵，國民黨支持適度、有效的增加國防預算與軍事投資。（看完整報導）

加拿大反擊 分兩批對美國商品課徵25%關稅 墨西哥中國也報復

美國4日凌晨對加拿大、墨西哥開徵25%與中國新一輪10%關稅，3國提出報復措施。中國針對美國農產品加徵15%、10%關稅；墨西哥宣布報復措施將在9日生效；加拿大對價值300億加元（約新台幣6798億元）的美國進口商品開徵25%關稅，21天後再對另外價值1250億加幣（約新台幣2兆8325億元）的進口商品開徵同樣的稅率，加拿大各省政府也另行宣布自己的報復措施，其中有幾項是禁止銷售美國酒類產品。（看完整報導）

香港長江和記不敵美國強力施壓 退出巴拿馬運河港口營運

有巴拿馬運河港口特許經營權的香港公司「長江和記實業」，不敵美國川普政府持續施壓，決定將旗下港口集團80%股份，出售給美國貝萊德資產管理公司，交易金額約228億美元。未來貝萊德公司等美國財團將擁有巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港和克里斯托巴港90%權益，另外10%則是由巴拿馬政府持有，形同香港企業勢力完全退出。（看完整報導）

立院新會期召委民進黨8席國民黨7席 民眾黨交通委員會獲1席

立法院新會期各常設委員會5日舉行召委選舉，8個委員會都是經推舉方式選出召委，民進黨獲得8席、國民黨7席，民眾黨在國民黨禮讓下取得交通委員會1席，由立委林國成擔任召委。（看完整報導）

NBA史上第一人 詹姆斯締造生涯5萬分里程碑

美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯4日對戰鵜鶘比賽中，成為NBA史上首位生涯得分達到5萬分的球員，締造一個可能難以超越的里程碑。詹姆斯征戰NBA 22個賽季，去年已打破賈霸保持39年的例行賽總得分紀錄，這次再創得分新猷，進一步鞏固他作為NBA最優秀得分王的地位。（看完整報導）

經典賽資格賽中國遭淘汰 會內賽台灣與日韓同組機率高

世界棒球經典賽資格賽B組賽事，哥倫比亞隊拿下3連勝晉級明年會內賽，而中國隊已確定出局，在正式會內賽少1支亞洲球隊情況下，考慮到大聯盟票房及地理位置，日本、韓國世仇同組，加上台灣隊在去年11月的世界12強棒球賽奪下冠軍，若台日韓3隊同組無疑話題性滿滿，因此台灣隊與日本、韓國同組機率更高，有機會上演對決日本球星大谷翔平的戲碼。（看完整報導）

開箱老照片》華岡舞蹈團古典芭蕾之夜

文化學院體育系舞蹈組師生組成的華岡舞蹈團於980年正式成軍，首度公演即舉辦「古典芭蕾之夜」，演出經典芭蕾舞劇「仙女」、「火鳥」等作品。1981年的第二屆公演延續古典芭蕾之夜主題，演出浪漫派芭蕾代表作「吉賽爾」。此次公演亦包含舞團自編的現代芭蕾舞作，以及前舊金山芭蕾舞團團員、文化學院客座教授瑪莎．韋爾絲．布朗表演的知名舞碼「垂死的天鵝」。（看完整報導）

以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！

電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube