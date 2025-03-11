環盟籲落實非核家園 號召罷免擁核立委

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北11日電）今天是福島核災14週年，台灣環境保護聯盟呼籲政府與國人莫忘福島核災，落實非核家園；並請國人一起來罷免擁核立委，反對擁核立委聯手修法護航核電復辟。

台灣環境保護聯盟今天於立法院群賢樓前舉辦「罷免擁核立委記者會」。

環盟會長謝志誠重申非核護家園的信念，呼籲大眾投入罷免救台灣的行列，要籲國人罷免擁核立委，反對擁核立委聯手修法護航核電復辟；他也認為，只要核安會堅持不附和修正「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」，那麼在野黨為核電延役的修法將徒勞無功。

台灣綠黨中執委林俊杰表示，核廢料問題是留給後代子孫永遠的環境債，而掌權者將核電廠與核廢料放置在相對弱勢的區域或是其他國家，更是社會不正義的展現。

野薑花公民協會常務理事王守誠指出，少數擁核的政治人物不顧核能安全或能源自主的重要性，也不考慮所謂的先進核能既昂貴，產生的核廢料在台灣無法處理，也找不到永久儲存的地方，而且萬一發生核災，台灣完全沒有疏散空間，他們希望核電廠延役，這是罔顧台灣地質的不穩定性，完全不符合台灣民眾的利益。

透過 Google News 追蹤中央社

記者會中並轉述台灣教師聯盟及台灣北社聲明稿。台灣教師聯盟說，核能不僅涉及輻射風險，更關乎下一代的環境安全與能源素養，學生應該接受正確的科學教育，認識核電的高風險、高成本，以及核廢料的長期處置問題，而非被政治話術誤導。

台灣北社指出，強烈譴責這種罔顧民意的倒退行為，核電風險巨大，台灣作為地震頻繁的國家，無法承受任何核災後果；將結合全台本土社團、公民團體，展開政策監督、社會倡議，並支持罷免擁核立委，讓背離台灣利益的政治人物付出代價。（編輯：李亨山）1140311