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過敏兒不買單難完整療程 健保中醫照護計畫喊卡

2025/3/12 09:20（3/12 10:23 更新）
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衛生福利部中央健康保險署公布，114年起停辦全民健康保險中醫門診總額兒童過敏性鼻炎照護試辦計畫。（中央社檔案照片）
衛生福利部中央健康保險署公布，114年起停辦全民健康保險中醫門診總額兒童過敏性鼻炎照護試辦計畫。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北12日電）中醫兒童過敏性鼻炎照護試辦計畫自民國105年開辦，盼改善過敏兒日常生活，無奈孩子不買單，統計近5年接受完整療程照護人數最高30人、最低僅2人，今年起計畫正式走入歷史。

衛生福利部中央健康保險署近期公布停辦「全民健康保險中醫門診總額兒童過敏性鼻炎照護試辦計畫」，健保署醫務管理組專委陳依婕今天告訴中央社記者，這項計畫是中醫師公會全國聯合會於104年提案，成功爭取預算，隔年開始推動，藉由中醫輔助醫療介入，改善過敏性鼻炎症狀。

陳依婕說，透過鼓勵院所提供中醫護理衛教、營養飲食指導及經穴按摩指導等照護服務，強化落實前後測成效評估及持續性照護，鼓勵規律返診，輔導個案接受完整治療療程，改善過敏兒生活品質。計畫去年預算為新台幣2120萬元，健保會付費者代表卻發現近年實施狀況不理想。

根據健保署統計，這項計畫近5年執行成效，雖然接受服務人數最高是113年的7091人、112年次之，共有5354人，109至111年人數介於2998至3764人，但進一步分析接受完整療程照護人數，會發現與接受服務人數形成巨大落差，最高是109年的30人，113年15人次之，110至112年僅4人、2人、6人。

陳依婕表示，為落實兒童過敏性鼻炎加強管理照護，接受完整療程照護的定義是必須規律返診長達半年，無奈家長與孩子難以配合，中途就不再返診個案比比皆是，在連續觀察2年接受完整療程照護率未見顯著成長，在114年度中醫門診醫療給付費用總額及分配核定停辦。

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台灣5至14歲兒童因過敏性鼻炎於西醫或中醫就醫者，以去年為例，總共有34.9萬人，曾於中醫就醫者為5.7萬人，占16.5%，參與中醫兒童過敏性鼻炎計畫為7091人，占比為12.3%，陳依婕認為，這個數據代表兒童因過敏性鼻炎至中醫診所就醫，多以中醫一般服務為主。

陳依婕說，中醫兒童過敏性鼻炎照護試辦計畫停辦後，僅無額外專款支付管理照護費，其餘診察費、藥費、藥品調劑費、針灸及傷科處置費，中醫院所仍得依規定申報，若過敏性鼻炎兒童有看中醫需求，仍可至中醫接受醫療照護服務。（編輯：郭諭儒）1140312

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