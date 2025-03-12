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青年百億圓夢基金17日截止報名 海外翱翔組623名額

2025/3/12 10:55（3/12 11:41 更新）
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教育部的青年百億海外圓夢基金計畫於網站公告簡章，海外翱翔組總計提供623個名額，每案補助至多以新台幣150萬元為原則。（截取自青年百億海外圓夢基金計畫官網）中央社記者許秩維傳真 114年3月12日
教育部的青年百億海外圓夢基金計畫於網站公告簡章，海外翱翔組總計提供623個名額，每案補助至多以新台幣150萬元為原則。（截取自青年百億海外圓夢基金計畫官網）中央社記者許秩維傳真 114年3月12日
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（中央社記者許秩維台北12日電）教育部的「青年百億海外圓夢基金計畫」第1階段將於3月17日截止報名，海外翱翔組提供623個名額，最高補助新台幣150萬元；築夢工場組開放青年自主提案，最高補助200萬元。

行政院會去年11月通過教育部的青年百億海外圓夢基金計畫，讓15至30歲青年可申請參與築夢工場組及海外翱翔組，以及年度旗艦計畫組，進行2週至1年的圓夢行動，個案補助經費上限為150萬到200萬元不等。

海外翱翔組結合部會與民間組織，由政府主導，讓青年赴國際組織或基金會、智庫等單位，提供青年申請赴海外蹲點見習、培訓、服務或交流，每案補助至多以150萬元為原則。

根據青年百億海外圓夢計畫官網資料，海外翱翔組15至18歲組第1階段提供372個名額，例如到美國體驗嘻哈與街舞文化或到職棒小聯盟見習、到西班牙體驗朝聖之路、到日本體驗工藝文化或賽車、到冰島認識氣候變遷、到義大利學習廚藝、到韓國參與演藝培訓等。

海外翱翔組18至30歲組（含年度旗艦）計畫則提供251個名額，例如到美國參與國際領先的氣候與環境科學研究、到比利時參與世界青年聯盟國際事務活動、到澳洲參與動物急難救助及福利的見習、到波蘭參與人道援助、前往韓國參與跨海舞蹈切磋與交流、到日本的動物園見習等。

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至於築夢工場組，鼓勵青年自主提案夢想與行動計畫書，例如可申請到國際組織、非政府組織、基金會等單位見習；也能申請與各國社會企業合作或參與青年海外志工等，通過審查者，須參與輔導團隊及業師的孵化輔導活動，每案實踐獎勵金至多以200萬元為原則。

教育部表示，第1梯次報名期限原為3月14日，目前申請期限已延長至3月17日晚間11時59分，申請對象須於原徵件截止日（3月14日）前年滿15歲且未滿31歲，歡迎想到海外圓夢，或是到國外見習、培訓、增廣見聞的青年踴躍報名。（編輯：管中維）1140312

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