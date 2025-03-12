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玉管處鼓勵長輩親近自然 4場免費導覽瓦拉米步道

2025/3/12 12:02
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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）鼓勵長輩親近大自然，玉管處4月、5月在東部園區瓦拉米步道辦理4場免費導覽，包含身心療癒時光、創意手作體驗等內容，歡迎50歲以上民眾、三代同堂家庭參加。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處今天透過新聞稿表示，響應淨零綠生活政策及因應高齡化社會趨勢，鼓勵樂齡族群親近自然，4月26日、5月3日、5月10日、5月17日辦理4場結合玉山東部園區瓦拉米步道桐花美景與自然生態的「玉山樂齡，山風漫步」導覽活動。

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玉管處表示，歡迎50歲以上民眾或三代同堂家庭免費參加活動，每1場2小時、限額30人，盼參加者透過輕鬆步道健行體驗、人文與自然生態導覽、製作紀念卡片、欣賞桐花盛開山林風光等內容，深入了解玉山園區豐富自然生態與野生動物保育使命。

活動特色包含解說員及解說志工引領參加者漫步桐花盛開步道，並認識特有鳥類與珍稀植物，以及在自然環境進行簡單心靈與呼吸放鬆練習，釋放壓力舒展身心，再透過製作紀念卡片、留下玉山腳下珍貴回憶，活動結束每人可領取限量南安小熊宣導品。（編輯：陳仁華）1140312

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