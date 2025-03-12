台南後壁千歲太鼓隊 助9旬嬤走出獨居生活

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（中央社記者陳至中台北12日電）台南市後壁區樂齡中心有一個特色社團「千歲太鼓隊」，由30多名長者組成，樂器靠從各處尋覓而來。高齡90歲的李錦春是成員之一，透過參與終身學習課程，走出長期的獨居生活。

教育部今天發布新聞稿指出，目前全國共有372所樂齡學習中心，提供超過11.6萬場次課程，各中心並發展出1048個學習社團，讓學員在課堂之外，也有更多的機會與同學切磋技能。

台南市後壁區樂齡中心最具特色的社團是「千歲太鼓隊」，成員由長者組成，在教師的指導下逐步發展，在社區學校尋覓太鼓等樂器，目前已有約30名成員，經常在社區和社會機構舉辦的活動中演出，所到之處獲得無數掌聲，也讓長者們獲得極大的肯定。

今年90歲的李錦春自從接觸樂齡中心課程，便一改無聲無息的獨居生活，從消防救災演練、醫學健康知識、社會服務和展演，幾乎每個課程都有她的身影，並因此獲得台南市政府頒發終身學習楷模。

後壁區樂齡中心也鼓勵長者學習說故事，進入國小與低年級學生共讀，分享與這片土地奮鬥的辛酸血淚，維繫鄉土與祖孫情感。

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座落於苗栗縣苑裡鎮山腳國小的日式宿舍群的苗栗縣樂齡學習示範中心，有著在地文化特色的「藺草編織社團」，傳承傳統工法並開發新的設計；廚藝烘焙社團指導學員用最熟悉的家鄉味，共同改良出樂齡菜單，讓長者吃的健康。

苗栗縣樂齡學習示範中心執行長謝旻憲表示，在中心裡絕對不會聽到「無聊」，只有嘆息好忙、時間不夠用，每天都有許多東西可以學。學習使長者改變、更有自信，也讓長者享受圓夢人生。（編輯：管中維）1140312