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護師工會不滿跨科支援指引 邱泰源允尊重專業差異性

2025/3/13 10:06
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（中央社記者陳婕翎台北13日電）急診壅塞掀護理人力不足等難題，官方與醫療工會整合跨科支援指引，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳直呼痛心，拒絕指引，避免犧牲職安；對此，衛福部長邱泰源承諾，絕對尊重專業與各病房科別差異性。

衛福部昨天邀集相關工會團體代表，舉行定期意見交流會議，會中主要達成3大共識，首先是盡快整合護理師跨科支援指引，再者是落實健保增加護理費用給付，最後是提出颱風天出勤指引建議版本。

邱泰源今天上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會議，針對全國急重症醫療量能進行專題報告並備詢，會前接受媒體聯訪時，被問到如何看待陳玉鳳在臉書（Facebook）發文表示，拒絕跨科支援指引，以免危害病人安全及護理職業安全，邱泰源強調會尊重護理專業與各病房科別差異性。

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邱泰源說，衛福部近2年定期與醫護界會談，傾聽基層聲音，討論研議具可行性解決策略，面對護理人員不定期跨科支援議題，雖然醫院可以靈活調配護理人力，但院方調配不應給護理人員帶來不必要壓力，應尊重護理專業及各病房科別需求，盼從基層護理師角度提出指引。

邱泰源表示，樂見醫療相關工會資深護理師願意提出建議，以利各可行解決策略被研商，盼站在各自專業討論，希望未來跨科支援指引出爐後，各醫療院所的院長盡力配合以基層護理師著眼點提出的指引版本。（編輯：陳仁華）1140313

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