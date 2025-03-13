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婦右乳腫脹疼痛 醫：罕見肺癌轉移乳房

2025/3/13 12:40
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（中央社記者鄭維真彰化13日電）65歲婦人去年發現左肺肺癌並轉移到多處骨頭，之後右乳房腫脹疼痛，經化驗為罕見肺癌轉移乳房，醫師表示，患者未按時服藥可能是擴大轉移原因之一。

衛生福利部彰化醫院放射腫瘤科主任吳俊玠今天透過新聞稿表示，乳房血液循環不豐沛，較少被其他部位癌細胞轉移，乳房發現癌細胞通常是原發癌，乳癌轉移到肺部還算常見，但這起肺癌轉移乳房個案較罕見。

婦人當時胸痛1個多月，體重減輕10公斤，就診發現左肺肺癌並擴散到胸椎、腰椎等多處骨頭，也引發骨頭疼痛，以標靶藥物及放射線治療，減輕疼痛及降低骨折機率，半年後患者右乳房腫脹疼痛，轉介到乳房外科。

乳房外科醫師李忠懷說，患者右乳房外觀純粹腫脹，進一步做右乳房及右腋下切片，竟是肺癌轉移，推測癌細胞途徑應是左肺到右腋下淋巴結，再到右乳。

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李忠懷表示，患者一開始確診是左肺肺癌並轉移到骨頭，全民健康保險申請新台幣上百萬元標靶藥物治療，目標殺死癌細胞，但患者不積極，未按時服用，給癌細胞更多轉移機會，可能是肺癌擴大轉移到乳房原因之一。

李忠懷說，肺癌非常容易透過血液、淋巴擴散到其他部位，很多癌症患者聽到癌細胞轉移就自暴自棄，不積極或放棄治療，其實以目前醫療技術，第4期癌症不見得是末期，還有標靶藥物治療等，好好治療仍有機會。（編輯：李明宗）1140313

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