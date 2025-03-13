加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／國安高層會議會後記者會 賴總統發表談話
首頁 / 生活

慈濟新加坡首座洗腎中心開幕 台灣助人精神傳世界

2025/3/13 13:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻新加坡13日專電）今天是世界腎臟日，慈濟在新加坡的基金會為洗腎中心舉辦開幕儀式。慈濟洗腎中心發言人邱志豪指出，慈濟發源於台灣，大愛助人的精神散播至全世界。

佛教慈濟慈善事業基金會（新加坡）今天上午在新加坡東北部一處社區舉辦「慈濟洗腎中心」開幕典禮，人民行動黨國會議員黃玲玲等人出席。

慈濟20年前開始為新加坡腎友提供洗腎費用補助，去年3月，設立的洗腎中心啟用、投入運作，至今天舉行開幕式。

慈濟基金會（新加坡）執行長劉瑞士致詞時表示，新加坡腎臟衰竭病例漸增，引起政府與社會重視，慈濟注意到新加坡東北部地區的洗腎資源有限，除補助費用，更希望能為腎友、尤其是經濟有困難的患者提供幫助。

這座洗腎中心接待的第一個病患是64歲的新加坡人林先生，他告訴中央社，當他首次踏入洗腎中心時，就被先進且井然有序的血液透析過濾機器留下印象。林先生表示，志工的熱情讓他印象深刻，「（台灣的慈濟）打造溫馨環境、全新設備，像家一樣」。

google news透過 Google News追蹤中央社

慈濟洗腎中心發言人邱志豪指出，慈濟發源於台灣，大愛助人的精神散播至全世界，洗腎中心是醫療志業的一環，除了提供洗腎治療，更希望提供心理上的撫慰。

邱志豪表示，在新加坡，腎臟衰竭導致洗腎的比例高，洗腎中心的需求有增無減，新加坡是繁榮先進國家，但仍有需要幫助的弱勢群體，希望這樣的社區型醫療資源，能為腎友生活增添助力。（編輯：唐佩君）1140313

#人民行動黨
#慈濟
#新加坡
#大愛
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：