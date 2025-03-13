慈濟新加坡首座洗腎中心開幕 台灣助人精神傳世界

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（中央社記者吳昇鴻新加坡13日專電）今天是世界腎臟日，慈濟在新加坡的基金會為洗腎中心舉辦開幕儀式。慈濟洗腎中心發言人邱志豪指出，慈濟發源於台灣，大愛助人的精神散播至全世界。

佛教慈濟慈善事業基金會（新加坡）今天上午在新加坡東北部一處社區舉辦「慈濟洗腎中心」開幕典禮，人民行動黨國會議員黃玲玲等人出席。

慈濟20年前開始為新加坡腎友提供洗腎費用補助，去年3月，設立的洗腎中心啟用、投入運作，至今天舉行開幕式。

慈濟基金會（新加坡）執行長劉瑞士致詞時表示，新加坡腎臟衰竭病例漸增，引起政府與社會重視，慈濟注意到新加坡東北部地區的洗腎資源有限，除補助費用，更希望能為腎友、尤其是經濟有困難的患者提供幫助。

這座洗腎中心接待的第一個病患是64歲的新加坡人林先生，他告訴中央社，當他首次踏入洗腎中心時，就被先進且井然有序的血液透析過濾機器留下印象。林先生表示，志工的熱情讓他印象深刻，「（台灣的慈濟）打造溫馨環境、全新設備，像家一樣」。

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慈濟洗腎中心發言人邱志豪指出，慈濟發源於台灣，大愛助人的精神散播至全世界，洗腎中心是醫療志業的一環，除了提供洗腎治療，更希望提供心理上的撫慰。

邱志豪表示，在新加坡，腎臟衰竭導致洗腎的比例高，洗腎中心的需求有增無減，新加坡是繁榮先進國家，但仍有需要幫助的弱勢群體，希望這樣的社區型醫療資源，能為腎友生活增添助力。（編輯：唐佩君）1140313