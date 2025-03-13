邱泰源：提2版本跨科指引 待護理師團體共識執行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北13日電）衛生福利部與醫療工會擬整合跨科支援指引，引發護師工會不滿，認為變相加重負擔，揚言提告。衛福部長邱泰源今天說，將提2種版本，待護理師各團體達共識後執行。

衛福部昨天邀集相關工會團體代表，舉行定期意見交流會議，會中主要達成3大共識，首先是盡快整合護理師跨科支援指引，再者是落實健保增加護理費用給付，最後是提出颱風天出勤指引建議版本。

台灣護師醫療產業工會今天在臉書（FACEBOOK）發文，強烈譴責衛福部侵害護理權益，要求撤回跨科支援與颱風天出勤指引。

護師工會提出3點反擊：護理人員跨科支援指引是變相壓榨，無助改善護理人力不足，無視護理專業與病人安全；颱風天出勤指引未確保護理人員安全，形同剝削；健保護理費調漲未明確保障基層護理人員受惠。

護師工會顧問陳玉鳳接受媒體電訪表示，準備聯合各醫院企業工會發聲明抗議，下一步則會寫信到總統府，並醞釀對邱泰源提告。

透過 Google News 追蹤中央社

面對護師工會不滿跨科支援指引，邱泰源列席立法院社會福利及衛生環境委員會議，會前接受媒體聯訪時說，護理師有相當多不同團體，知道會有異議，會找各團體充分討論。

他強調，醫療工會基層護理師是不願以醫院角度進行調度，將提供2種跨科支援指引版本參考，若跨科支援指引適當，護理師各團體經過討論能達成共識，就會拍板執行，「總比院方調整好」。（編輯：管中維）1140313